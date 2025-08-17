Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχωρούν αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις Βρυξέλλες.

Η επικεφαλής της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί» απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Great to have you here, dear @ZelenskyyUa.



We continue our cooperation to achieve a just peace that respects Ukraine & Europe's vital security interests.



With the Coalition of the Willing in Brussels today, and in the White House with @POTUS tomorrow ↓ https://t.co/HF9Tj5TLgj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ειρήνη «πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ισχύος», παρουσιάζοντας το πλαίσιο που, κατά την ίδια, πρέπει να έχει μια συμφωνία.

Όπως είπε, η συμφωνία οφείλει πρώτα απ’ όλα να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να προστατευθούν τόσο η Ουκρανία όσο και η Ευρώπη.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διαφυλάξει την εδαφική της κυριαρχία, ενώ δεν μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της — ούτε ως προς την ένταξή της σε διεθνείς οργανισμούς ούτε ως προς την παροχή βοήθειας από άλλες χώρες.

«Δεν μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είτε πρόκειται για συνεργασία με τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από τρίτες χώρες. Καμία απολύτως περιοριστική γραμμή για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», υπογράμμισε ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου κορυφής της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, όπου θα τεθεί προς συζήτηση ένα ενδεχόμενο ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η ίδια πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Όπως έχω πει συχνά, η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένας ατσάλινος σκαντζόχοιρος, απροσπέλαστη από κάθε πιθανό εισβολέα».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η συζήτηση γύρω από τον όρο «κατάπαυση πυρός» είναι δευτερεύουσα μπροστά στην ουσία, που είναι να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία.

«Αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι να σταματήσει ο θάνατος», τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε επίσης ότι «δεν είναι ο ίδιος ο όρος που έχει σημασία, αλλά το περιεχόμενο» και πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό μια τριμερής συνάντηση «μεταξύ του Προέδρου της Ουκρανίας, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Προέδρου της Ρωσίας».



Ζελένσκι: Το Σύνταγμα της Ουκρανίας δεν επιτρέπει παραχώρηση εδαφών

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε από τις Βρυξέλλες ότι το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών.

«Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες. Θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουμε, αν πράγματι είναι τόσες όσες ακούγεται», είπε, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών. Για τον λόγο αυτό, σημείωσε, απαιτείται κατάπαυση του πυρός ώστε να υπάρξουν «πραγματικές διαπραγματεύσεις» που θα ξεκινήσουν με αφετηρία τη σημερινή γραμμή του μετώπου.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας μπορεί να συζητηθεί μόνο σε τριμερή σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία να συμφωνήσουν οι ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μαζί με την Ευρώπη. «Χρειαζόμαστε μια ασφάλεια που να λειτουργεί στην πράξη όπως το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», είπε, αναφερόμενος στην αρχή της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας.

Η Ευρώπη μπορεί να χρηματοδοτήσει τις εγγυήσεις ασφαλείας

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ρωτήθηκε να διευκρινίσει τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας θα θεωρούσε κατάλληλες και αν φοβάται επανάληψη της έντασης που σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο κατά την επίσκεψή του τον Φεβρουάριο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι αντιλαμβάνεται πως η χρηματοδότηση των εγγυήσεων ασφαλείας μπορεί να προέλθει μόνο από την Ευρώπη, ωστόσο υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πράγματα που μπορούν να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται και μια σαφή εγγύηση πως η Ρωσία δεν θα συνεχίσει να κατέχει εδάφη της γειτονικής χώρας.

Όσον αφορά το ταξίδι του στον Λευκό Οίκο, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί παραγωγικό.

