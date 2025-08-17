Κατ’ ιδίαν συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ πριν από τις διευρυμένες συνομιλίες με τους Ευρωπαίους

Αρχικά κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, πριν ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το γερμανικό ARD.

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζήτημα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν αύριο στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η δημόσια τηλεόραση ARD. Η παραμονή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να διαρκέσει μόνο λίγες ώρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, ο Φρίντριχ Μερτς θα φθάσει στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας και η πτήση της επιστροφής του έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 ή 18:00 (τοπική ώρα). Στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης θα βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασίας, όπως το εάν είναι απαραίτητο των διαπραγματεύσεων για την ειρηνευτική συμφωνία να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός. Αυτά είναι επίσης τα βασικά θέματα συζήτησης και στην τηλεδιάσκεψη των «Προθύμων» η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από την πλευρά του δήλωσε ότι το ταξίδι του καγκελάριου Μερτς στην Ουάσιγκτον καταδεικνύει πόσο σοβαρά λαμβάνει η γερμανική κυβέρνηση υπ' όψιν τις προσπάθειες για μια ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία. «Η Γερμανία αναλαμβάνει εδώ συνειδητά ηγετικό ρόλο. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμες ημέρες διαπραγματεύσεων και θα διαθέσουμε όλο το βάρος της εξωτερικής πολιτικής μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα για την Ουκρανία. Δεν θα αφήσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι μόνο του σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι των διαπραγματεύσεων, αλλά θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο μαζί του», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ νωρίτερα σήμερα, λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Ασία.

Την συμμετοχή του καγκελάριου στις αυριανές συνομιλίες στον Λευκό Οίκο χαιρέτισε και ο ειδικός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμοερτ Ρέτγκεν: «Αυτό δείχνει την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία και τον πρόεδρό της. Οι αρχηγοί κυβερνήσεων και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαίως θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι», δήλωσε ο κ. Ρέτγκεν στην «Rheinische Post».

Πηγή: skai.gr

