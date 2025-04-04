Τα τελευταία χρόνια, εγκαταστάσεις κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων που παράγουν μπαταρίες λιθίου, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και κρίσιμων ορυκτών εμφανίστηκαν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.Πρόκειται για εργοστάσια τα οποία δημιουργήθηκαν υποσχόμενα να προσφέρουν θέσεις εργασίας και να θέσουν το έθνος σε μια πορεία προς την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων εγχώριας παραγωγής.

Αλλά ακόμη και πριν από την επιβολή των σαρωτικών δασμών του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές, πολλά από αυτά τα έργα ακυρώθηκαν και χιλιάδες θέσεις εργασίας έμειναν στον αέρα. Παράλληλα, υπό αμφισβήτηση τίθεται και η στροφή προς την καθαρή ενέργεια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Atlas Public Policy, μιας ερευνητικής ομάδας, περισσότερα έργα ακυρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2025 από ό,τι τα δύο προηγούμενα χρόνια μαζί. Συγκεκριμένα, ακυρώθηκε η κατασκευή ενός εργοστασίου 1 δισ. δολαρίων στην Τζόρτζια και ένα εργοστάσιο 1,2 δισ. δολαρίων στην Αριζόνα.

«Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να είσαι κατασκευαστής στις ΗΠΑ λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς, τις εκπτώσεις φόρων και τους κανονισμούς», δήλωσε ο Tom Taylor, ανώτερος αναλυτής πολιτικής στην Atlas Public Policy. Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετες επενδύσεις φαίνεται να έχουν σταματήσει, πρόσθεσε, αλλά δεν έχουν ακόμη ακυρωθεί επίσημα.

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για τις επιχειρήσεις από τη σαφήνεια της αγοράς», δήλωσε ο Bob Keefe, εκτελεστικός διευθυντής της E2, μιας ομάδας που υπερασπίζεται την καθαρή ενέργεια.

Ο νόμος για το κλίμα του 2022 που ψήφισαν οι Δημοκρατικοί σχεδιάστηκε για να επιβραβεύει τις αυτοκινητοβιομηχανίες για την κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά πολλά από αυτά τα οφέλη που πρόσφεραν οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να καταργηθούν με ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών.

Εταιρείες που είχαν επενδύσει στην κατασκευή αμερικανικών ανταλλακτικών EV τώρα αποσύρονται και ακυρώνουν έργα. Η Aspen Aerogels, η εταιρεία πίσω από το εργοστάσιο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην Τζόρτζια, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την εγκατάσταση και μετατοπίζει την παραγωγή σε ένα υπάρχον εργοστάσιο των ΗΠΑ, στο Μεξικό και την Κίνα.

Η Diana Furchtgott-Roth, διευθύντρια του Κέντρου για την Ενέργεια, το Κλίμα και το Περιβάλλον στο Heritage Foundation, επαίνεσε την κίνηση του Τραμπ να ανακαλέσει τους κανονισμούς για τα EV. Παρά τα γενναιόδωρα ομοσπονδιακά κίνητρα, είπε, πολλοί Αμερικανοί δεν αγόραζαν ηλεκτρικά οχήματα.

«Τα ακριβά, εξουσιοδοτημένα ηλεκτρικά οχήματα κάνουν τους φτωχούς ανθρώπους φτωχότερους και λιγότερο ασφαλείς», είπε η Furchtgott-Roth.

Ορισμένες από τις εταιρείες που αποσύρθηκαν επίσης αναζητούσαν δάνεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση - δάνεια που, από την κυβέρνηση Τραμπ, έχουν σταματήσει ή έχουν τεθεί σε αναμονή. Η εταιρεία κατασκευής μπαταριών KORE Power έλαβε έγκριση υπό όρους το 2023 για δάνειο 850 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ενός εργοστασίου στην Αριζόνα. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, η εταιρεία είπε ότι είχε εγκαταλείψει αυτό το σχέδιο και αντ' αυτού θα μετασκευάσει ένα υπάρχον εργοστάσιο.

Επίσης, η Nikola Motors και η Canoo, και οι δύο start-ups EV, έχουν κηρύξει πτώχευση τους τελευταίους μήνες.

«Οι προοπτικές για τα EV ήταν ήδη αρκετά πτωτικές πριν από τις εκλογές», δήλωσε ο Trevor Houser, συνεργάτης του Rhodium Group στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος. Σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για τους δασμούς και το εμπόριο, πρόσθεσε, «οποιαδήποτε αρνητική πλευρά στις προοπτικές θα οδηγούσε φυσικά σε ορισμένες ακυρώσεις μπαταριών».

Ακόμη και τα έργα που προχωρούν υποβαθμίζουν ή μειώνουν τον ρόλο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Το εργοστάσιο παραγωγής πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της Hyundai στη Σαβάνα της Τζόρτζια, ανακοίνωσε πρόσφατα τη μετάβαση από την κατασκευή μόνο ηλεκτρικών οχημάτων στην παραγωγή υβριδικών.

