Δημοσκόπηση σοκ: Στις δύο μονάδες η διαφορά CDU-AfD

Ο σχηματισμός κυβέρνησης συνασπισμού Xριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών καθυστερεί. Στο μεταξύ η ακροδεξιά καλπάζει δημοσκοπικά και κινείται στο 24%

Εν μέσω ενός νέου παγκόσμιου εμπορικού πολέμου και συνεχών αρνητικών στοιχείων για την πορεία της γερμανικής οικονομίας, οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης -«μεγάλου», αλλά ισχνού ως προς την προβλεπόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία- συνασπισμού καθυστερούν.

Σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση Deutschlandtrend για λογαριασμό του δημόσιου δικτύου ARD η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) κυμαίνεται μόλις στο 26%, έχοντας χάσει τρεις μονάδες και υποχωρεί έτσι στη χειρότερη δημοσκοπικά θέση από τον Οκτώβριο του 2022. Ένας κακός οιωνός για τον εν αναμονή, όπως αποκαλείται, καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Από την άλλη πλευρά η ακροδεξιά AfD, αξιωματική αντιπολίτευση πλέον, αγγίζει το ιστορικά υψηλό ποσοστό του 24% σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ενισχυμένη κατά τρεις μονάδες. Πλέον η διαφορά από τη Χριστιανική Ένωση έχει μειωθεί στις δύο μονάδες.

Οι Σοσιαλδημοκράτες κινούνται στο 16%, οι Πράσινοι στο 11% και η Αριστερά στο 10%. Η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ και οι Φιλελεύθεροι κινούνται στο 4%, κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για είσοδο ενός κόμματος στη βουλή.

Πέφτει το ποσοστό αποδοχής του Μερτς

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, τα ποσοστά αποδοχής του επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς έχουν πέσει στο 25%, ενώ στα μέσα Φεβρουαρίου ήταν γύρω στο 35%.

Αντίθετα, ο επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών Μάρκους Ζέντερ κινείται στο 35%, ενώ το ίδιο ποσοστό αγγίζει και ο συμπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών Λαρς Κλινγκμπάιλ. Δημοφιλέστερος πολιτικός στη Γερμανία παραμένει ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους με 60%.

Πηγή: Deutsche Welle

