Ουκρανία: 13 νεκροί μετά το κύμα ρωσικών επιθέσεων σε όλη τη χώρα

Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 13 ανθρώπους και τραυματίσει 56 πολίτες σε όλη τη χώρα από την Παρασκευή, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία εκτόξευσε 250 drones και 14 βαλλιστικούς πυραύλους μόνο εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, προκαλώντας πυρκαγιές σε κτίρια κατοικιών.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη από την έναρξη του πολέμου.

Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε έξι πυραύλους και 245 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Με κάθε τέτοια επίθεση, ο κόσμος γίνεται όλο και πιο βέβαιος ότι η αιτία της παράτασης του πολέμου βρίσκεται στη Μόσχα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X.

Every night, our forces work to protect lives. Today, there was a large-scale and vile Russian attack. Ballistic missiles — some were successfully intercepted. There were also 250 drones, mostly Shaheds. I am grateful to everyone helping Ukraine with air defence. Delivering air… pic.twitter.com/x4c34pe7mO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2025

Το μπαράζ επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία συμμετέχουν σε ανταλλαγές κρατουμένων που συμφωνήθηκαν μετά από συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Τουρκία.

Περιγράφοντας μια «δύσκολη νύχτα», ο Ζελένσκι είπε ότι υπήρξαν πυρκαγιές και εκρήξεις σε όλο το Κίεβο, με σπίτια, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα να έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις ή πτώσεις συντριμμιών.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική περιφέρεια του Ντόνετσκ, πέντε στις νότιες περιοχές της Οδησσού και της Χερσώνας και τέσσερις στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο.

Η Όλχα Τσιρούχα, μια 64χρονη κάτοικος του Κιέβου, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Μακάρι να συμφωνούσαν σε εκεχειρία. Να βομβαρδίζουν ανθρώπους έτσι - καημένα παιδιά. Η τρίχρονη εγγονή μου ούρλιαζε φοβισμένη».

Σχολιάζοντας τη συνδυασμένη χρήση εναέριων όπλων, ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, δήλωσε: «Ο εχθρός βελτιώνει τις δικές του τακτικές χρήσης drones, ενώ ταυτόχρονα επιτίθεται με βαλλιστικά».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μόνο «επιπλέον κυρώσεις που στοχεύουν βασικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας» θα μπορούσαν να ωθήσουν τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε εκτοξεύσει εκατοντάδες εκρηκτικά drones στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων πάνω από τη Μόσχα. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι καταρρίφθηκαν 485 drones.

