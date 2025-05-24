Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Συρία δήλωσε το Σάββατο ότι συναντήθηκε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα και επαίνεσε τα βήματα που έκανε ο ηγέτης όσον αφορά τους ξένους μαχητές και τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ο Τόμας Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος στη Συρία και νυν πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο και ότι επαίνεσε τον Σάρα για τα «ουσιαστικά βήματα» που έλαβε σχετικά με τους ξένους μαχητές, καθώς και για τις «σχέσεις του με το Ισραήλ».

