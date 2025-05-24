Ουκρανία: Οι Ρώσοι αναβάθμισαν τους βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M

Συναγερμός φαίνεται να σημαίνει στο Κίεβο, με τη ρωσική αναβάθμιση των βαλλιστικών πυραύλων Iskander-M με «παγίδες ραντάρ». Ο Γιούρι Ιχνάτ, επικεφαλής του τμήματος επικοινωνιών της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, μίλησε για το θέμα στο εθνικό δίκτυο 24/7.

Ο Ιχνάτ εξήγησε ότι οι πύραυλοι πλέον αναπτύσσουν «παγίδες ραντάρ», μειώνοντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αεράμυνας Patriot.

«Οι πύραυλοι που επιτίθενται κατά μήκος μιας βαλλιστικής τροχιάς, όπως ο Iskander-M, έχουν βελτιωθεί και αναβαθμιστεί. Τώρα αναπτύσσουν παγίδες ραντάρ... Αυτοί οι ημιβαλλιστικοί πύραυλοι ακολουθούν μια σύνθετη τροχιά, με ελιγμούς κατά την πτήση αντί να ακολουθούν μια ευθεία διαδρομή και να πέφτουν. Αυτό δυσκολεύει το σύστημα Patriot, που έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους, να υπολογίσει το σημείο αναχαίτισης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός αξιωματούχος.

‼️Kyiv authorities report new Russian tactics in latest massive attack on the capital



Russia has launched one of the most massive combined strikes on Kyiv, using both drones and ballistic missiles, according to Timur Tkachenko, head of the city military administration.



“One of… pic.twitter.com/JEYSKBqTsr — NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2025

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα συνδυασμένες επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε με σημερινή (Σάββατο) ανάρτησή της στο Telegram η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε από την πλευρά της πως στη διάρκεια της περασμένης νύκτας η Ρωσία εκτόξευσε εναντίον της Ουκρανίας 14 βαλλιστικούς πυραύλους και 250 μη επανδρωμένα εναέρια αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κύριος στόχος των ρωσικών πυραύλων και των drones ήταν το Κίεβο.

Χάρκοβο: Γιατί τα ρωσικά στρατεύματα συγκεντρώνονται κοντά στην «πόλη-φρούριο» της Ουκρανίας

Μετά την εκδίωξη των ουκρανικών στρατευμάτων από το Κουρσκ, τη ρωσική περιοχή την οποία είχαν καταλάβει για πολλούς μήνες, ό,τι έχει απομείνει από τη ρωσική δύναμη των 50.000 ανδρών βρίσκεται απέναντι από τα σύνορα με το Χάρκοβο, σημειώνει στο μεταξύ το Sky News.

Μια σημαντική προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων κατά μήκος του συνόλου ή μέρους της μετωπικής γραμμής αναμενόταν εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως, λένε οι αναλυτές.

Πιστεύεται ότι η Ρωσία έχει ένα "παράθυρο τεσσάρων μηνών" για να διασπάσει τις ουκρανικές δυνάμεις πριν ο καιρός αρχίσει να αλλάζει και τα αποθέματα των σοβιετικών τεθωρακισμένων αρχίσουν να εξαντλούνται.

