Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα συνδυασμένες επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε με σημερινή ανάρτησή της στο Telegram η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε από την πλευρά της πως στη διάρκεια της περασμένης νύκτας η Ρωσία εκτόξευσε εναντίον της Ουκρανίας 14 βαλλιστικούς πυραύλους και 250 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κύριος στόχος των ρωσικών πυραύλων και των drones ήταν το Κίεβο.

Ζελένσκι: Ήταν μια δύσκολη νύχτα για όλη την Ουκρανία - Η Ρωσία εμποδίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Η μεγάλη ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελεί μια νέα απόδειξη ότι η Μόσχα εμποδίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε το Σάββατο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήταν μια δύσκολη νύχτα για όλη την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

«Με κάθε τέτοια επίθεση, ο κόσμος πείθεται ότι ο λόγος που ο πόλεμος συνεχίζεται είναι η Μόσχα», σημείωσε και πρόσθεσε: «Μόνο πρόσθετες κυρώσεις κατά βασικών τομέων της ρωσικής οικονομίας θα αναγκάσουν τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός».

Διαπραγματεύσεις

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία δήλωσαν ότι θα συμμορφωθούν με το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διεξαχθούν νέες συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία. Σημειώνεται ότι οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν μια σημαντική ανταλλαγή κρατουμένων την Παρασκευή, η οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς πιο θετικές εξελίξεις.

Ωστόσο, η Μόσχα και το Κίεβο ανταλλάζουν κατηγορίες ότι δεν επιδιώκουν σοβαρά τον τερματισμό των συγκρούσεων.

