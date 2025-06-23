Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι που έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το Κίεβο και τα περίχωρά του προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων κι ενός παιδιού, αλλά και πυρκαγιές σε κατοικημένες περιοχές, όπως και ζημιές στην είσοδο ενός καταφυγίου σε σταθμό του μετρό, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν πτώματα από τα ερείπια μιας πολυκατοικίας στην πολυσύχναστη συνοικία Σεφτσενκίφσκιι του Κιέβου, που απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συνοικία αυτή, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Βαλέρι Μανκούτα, 33 ετών, περιέγραψε ότι σκαρφάλωσε από το παράθυρό του στον τρίτο όροφο για να διαφύγει αφού το κτίριό του χτυπήθηκε από πύραυλο, όπως είπαν οι αρχές. Φωτογραφίες του Reuters έδειξαν αρκετές εκρήξεις πάνω από πολυκατοικίες στην περιοχή.

«Υπήρχαν τούβλα πάνω μου, υπήρχε κάτι στο στόμα μου. Ήταν η απόλυτη κόλαση. Ξύπνησα μέσα στα συντρίμμια», δήλωσε ο Μανκούτα, ένας εργάτης οικοδομών.

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν στις επιθέσεις στο Κίεβο, ανακοίνωσε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Από τα μεσάνυχτα μέχρι σχεδόν την αυγή, η πόλη σείστηκε από τις εκρήξεις και τα πυρά πολυβόλων από τις αντιαεροπορικές μονάδες που στόχευαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε ότι κατέρριψε 339 από 352 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 15 από 16 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία κατά την επίθεση σε τέσσερις ουκρανικές περιοχές.

Σε μια ξεχωριστή πυραυλική επίθεση στην ουκρανική περιοχή της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ. Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, απέδωσαν ελάχιστα αποτελέσματα. Τα σημερινά πλήγματα πραγματοποιούνται μία ημέρα πριν από την ετήσια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται τη Βρετανία για να συζητήσει θέματα άμυνας.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες επιθέσεις.

Επλήγη το Πολυτεχνείο και είσοδος στάσης μετρό που λειτουργεί ως καταφύγιο

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς που σημειώθηκε στην πισίνα του Εθνικού Τεχνικού Πανεπιστημίου, γνωστού και ως Πολυτεχνείο του Κιέβου, όπως δείχνουν φωτογραφίες του Reuters. Η μεγάλη σε έκταση πανεπιστημιούπολη διαθέτει ένα τμήμα που ασχολείται με την αεροδιαστημική τεχνολογία. Αρκετά ακαδημαϊκά κτίρια και τέσσερις κοιτώνες επλήγησαν επίσης, αναφέρει το πολυτεχνείο σε ανακοίνωση του.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο δήλωσε ότι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια των κτιρίων, αφού οι ολονύκτιες επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε έξι από τις 10 συνοικίες της πόλης.

Μία είσοδος στη στάση του μετρό του Κιέβου στην συνοικία Σβιατοτσίνσκι επίσης υπέστη ζημιές, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι στάσεις μετρό του Κιέβου όπου βρίσκονται σε μεγάλο βάθος χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου ως τα ασφαλέστερα καταφύγια της πόλεις από τους βομβαρδισμούς.

Στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, μια 68χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις πλέον φονικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου την περασμένη εβδομάδα, με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που προκάλεσαν τον θάνατο 28 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων των 150.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

