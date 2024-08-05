Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από κατολίσθηση του εδάφους στη νότια Αιθιοπία, κοντά στην περιοχή όπου με παρόμοιο τρόπο σκοτώθηκαν τον Ιούλιο περισσότεροι από 250 κάτοικοι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Μετά τη νέα κατολίσθηση στην περιφέρεια Κάβο Κόισα ανασύρθηκαν 11 πτώματα και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, ανέφερε η υπηρεσία επικοινωνίας της κυβέρνησης στη ζώνη Βολάιτα.

...it is sad to hear that more than 15 people died in a #Landslide in #Wolayita area #Ethiopia....may GOD be with you all in all way pic.twitter.com/yDLD502Buo — Hintsa Andebrhan (@AndebrhanHintsa) August 5, 2024

Ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, πρόσθεσε η ίδια υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Facebook, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στα βορειοανατολικά της κοινότητας Κέντσο Σάτσα Γκότζι, όπου τον Ιούλιο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 257 άνθρωποι από κατολίσθηση που οφειλόταν στις καταρρακτώδεις βροχές. Αυτή η κατολίσθηση ήταν η φονικότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αιθιοπία, τη δεύτερη σε πληθυσμό χώρα της Αφρικής, που πλήττεται συχνά από καταστροφές οι οποίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

11 people confirmed dead following another landslide in Wolayita zone on Monday#Ethiopia https://t.co/pwbZdKeYMv pic.twitter.com/uHCuJerBsa — FBC (Fana Broadcasting Corporate S.C.) (@fanatelevision) August 5, 2024

