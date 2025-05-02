Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, που είναι γιος του προέδρου Γιουέρι Μουσεβένι, είπε ότι κρατάει αιχμάλωτο ένα μέλος της αντιπολίτευσης στο υπόγειό του και απείλησε να ασκήσει βία εναντίον του, αφού το κόμμα του άνδρα δήλωσε ότι ο τελευταίος απήχθη από ένοπλους άνδρες την περασμένη εβδομάδα.

Ο Έντι Μούτβε, ο οποίος διατελεί επίσης επικεφαλής των σωματοφυλάκων ηγέτη της αντιπολίτευσης, του Μπόμπι Γουάιν, εξαφανίστηκε στις 27 Απριλίου αφού ένοπλοι τον απήγαγαν κοντά στην πρωτεύουσα Καμπάλα, σύμφωνα με το κόμμα Εθνικής Ενότητας (NUP).

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν κρατάει τον Μούτβε, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Έντουαρντ Σεμπούφου, και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το πού βρίσκεται.

Σε σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα X αργά χθες Πέμπτη, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Μουχόζι Καϊνερουγκάμπα ανήρτησε μια φωτογραφία του Μούτβε, στην οποία φαινόταν γυμνός από τη μέση και πάνω, με τον Καϊνερουγκάμπα να γράφει ότι τον έπιασε «σαν ακρίδα».

Το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να επαληθεύσει ανεξάρτητα τη γνησιότητα της φωτογραφίας, αλλά το NUP αργότερα ανήρτησε αυτή τη φωτογραφία στο Χ ζητώντας υποστήριξη για τον Μούτβε.

«Είναι στο υπόγειό μου… Είσαι ο επόμενος!», έγραψε ο Καϊνερουγκάμπα, απαντώντας σε ανάρτηση του Γουάιν σχετικά με την εξαφάνιση του Μούτβε.

«Ακόμη δεν του έχω κόψε τα αρ…», έγραφε λίγες ώρες αργότερα, προσθέτοντας ότι θα απελευθερώσει τον Μούτβε μόνο όταν ο Μουσεβένι δώσει την εντολή.

Ο 51χρονος Καϊνερουγκάμπα κάνει συχνά εμπρηστικά σχόλια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων απειλών που είχε εκτοξεύσει το 2022 για εισβολή στη γειτονική Κένυα και τον Ιανουάριο για αποκεφαλισμό του Γουάιν.

Ο Γουάιν είναι ένας δημοφιλής μουσικός που έγινε πολιτικός και ήρθε δεύτερος στις εκλογές του 2021.

Ο Μουσεβένι, 80 ετών, στην εξουσία από το 1986, αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή τον επόμενο Ιανουάριο.

Αντίπαλοί του και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν τακτικά την κυβέρνησή του για εκτεταμένες κακοποιήσεις, όπως απαγωγές και παράνομες κρατήσεις.

Ο Μουσεβένι αρνείται αυτές τις κατηγορίες.

Ο Γουάιν, ο οποίος λέει ότι οι εκλογές του 2021 αμαυρώθηκαν από μαζική νοθεία, έγραψε στο X σήμερα ότι στρατιώτες μόλις είχαν εισβάλει στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του ενόψει μιας προγραμματισμένης συγκέντρωσης για την υποστήριξη του Μούτβε.

Ο Κίζα Μπεσίγκε, ένας άλλος ηγέτης της αντιπολίτευσης, αντίπαλος του Μουσέβενι σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις, συνελήφθη τον Νοέμβριο και παραμένει στη φυλακή με κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για προδοσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.