Μελόνι: Θέλω να ξανακατέβω στις επόμενες εκλογές λέγοντας στους ψηφοφόρους: κάναμε ό,τι είχαμε υποσχεθεί

«Θέλω να ξανακατέβω στις επόμενες εκλογές λέγοντας στους ψηφοφόρους το πιο απλό πράγμα που υπάρχει: κάναμε ό,τι είχαμε υποσχεθεί», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε συνέντευξή της στο πρακτορείο ειδήσεων adnkronos.

«Αυτό ισχύει για την οικονομία, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, για τη στήριξη της οικογένειας, για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και για την εξωτερική πολιτική», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Αναφερόμενη στο πώς άλλαξε η προσωπική της ζωή από τότε που ορκίστηκε πρωθυπουργός της χώρας, η Μελόνι πρόσθεσε:

«Αυτό που μου κόστισε περισσότερο είναι ότι διεπίστωσα πως κάποια άτομα -για να πλήξουν εμένα- χωρίς κανέναν ενδοιασμό θέλησαν να εμπλέξουν την οικογένειά μου, την αδελφή μου, τον πατέρα της κόρης μου, ακόμη και την κόρη μου. Σχεδόν πάντα χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, στα πλαίσια μιας κοινότυπης στρατηγικής "δολοφονίας χαρακτήρος". Το άλλο πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πάρα πολλές φορές έγινα στόχος σεξιστικών επιθέσεων μέσα στη γενικότερη αδιαφορία όσων υποτίθεται ότι νοιάζονται για τα δικαιώματα των γυναικών».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, δηλώνει «ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το ότι κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαζόταν η χώρα της στο εξωτερικό». «Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλου του κόσμου -και σε εκείνα που πρόσκεινται κατά παράδοση στην αριστερά- σήμερα η Ιταλία θεωρείται συνώνυμο της αξιοπιστίας και εκθειάζεται για τη σταθερότητά της και για τα αποτελέσματα που έχει πετύχει, από την οικονομία μέχρι τη μετανάστευση», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων adnkronos η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Με αναφορά, δε, στις ευρωατλαντικές σχέσεις και στην πρόσφατη συνάντησή της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε:

«Με ικανοποιεί ότι η συνάντησή μου με τον Τραμπ μπορεί να διευκόλυνε τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την έναρξη ενός πιο συγκεκριμένου διαλόγου. Η Ιταλία εργάζεται με στόχο να έλθουν πιο κοντά οι δυο όχθες του Ατλαντικού, διότι πιστεύουμε στη Δύση ως σύστημα αξιών, διεθνών συμμαχιών και οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Αυτό ακριβώς το οποίο, στη συνάντησή μου στον Λευκό Οίκο, συνόψισα με τη φράση "ας κάνουμε τη Δύση και πάλι σπουδαία". Ο θέσεις μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκινούν φυσικά από την υπεράσπιση του συμφέροντος των πολιτών μας, χωρίς να ξεχνάμε ποτέ ότι μόνο μαζί -Ευρώπη και Αμερική -θα μπορέσουμε να είμαστε ισχυροί σε μια όλο και πολυπλοκότερη διεθνή πραγματικότητα».

Ερωτηθείσα για τη σχέση της με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε ότι «η σχέση συνεργασίας τους πλέον είναι ισχυρή με αμοιβαία εκτίμηση, η οποία στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων και στη μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια».

Όσο για τη συνεργασία της με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε: «Εκπροσωπούμε δυο μεγάλα ευρωπαϊκά έθνη, τα οποία συνορεύουν και διατηρούν φιλικές σχέσεις, με πολλά κοινά συμφέροντα. Υπάρχει όμως και ένας υγιής ανταγωνισμός σε πολλούς τομείς. Εκπροσωπούμε και δυο πολιτικές οικογένειες οι οποίες έχουν διαφορετικές πολιτιστικές ευαισθησίες».

Σε ό,τι αφορά τον μελλοντικό Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε στο πρακτορείο αdnkrons:

«Συναντηθήκαμε πριν από τις εκλογές που κατάφερε να κερδίσει. Μιλήσαμε και στο διάστημα των τελευταίων εβδομάδων. Τον συγχαίρω και εύχομαι καλή δουλειά στην κυβέρνησή του. Διάβασα ορισμένες δηλώσεις του στο συνέδριο του ΕΛΚ σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και πολλές από αυτές, τις συμμερίζομαι. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεργαστούμε αποδοτικά».

Ερωτηθείσα, τέλος, για τη σχέση της με τον Βρετανό Εργατικό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε:

«Διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν πραγματιστή ηγέτη, ο οποίος δεν δίστασε να ξεκινήσει να συνεργάζεται μαζί μας. Η συνεργασία αυτή αφορά την άμυνα, διότι δεν μπορούσε να σχεδιάσει κανείς ένα ισχυρό σύστημα ευρωατλαντικής άμυνας χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αφορά, όμως, και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις αρχικές πολιτικές διαφορές μας. Πάντως, πρέπει να πω ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός κυβερνήσεων -και αριστερών- συμμερίζονται την προσέγγιση αυτή και εγκαταλείπουν σταδιακά την ιδεολογία της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

