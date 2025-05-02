ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε πρότεινε σχέδιο αμυντικών δαπανών δύο επιπέδων για την επίτευξη του στόχου του Τραμπ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πρότεινε στα μέλη της συμμαχίας να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ και να δαπανήσουν επιπλέον 1,5% για άλλα είδη που σχετίζονται με την άμυνα, ώστε να ικανοποιήσουν την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον στόχο του 5% όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσαν στο Reuters πηγές με γνώση του ζητήματος.

Η πρόταση του Ρούτε θα μπορούσε να επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο να επικαλεστεί νίκη στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον Ιούνιο, ενώ δεν δεσμεύει τα ευρωπαϊκά έθνη και τον Καναδά στον στόχο του 5% για τις βασικές αμυντικές δαπάνες, την οποία πολλοί θεωρούν πολιτικά και οικονομικά μη βιώσιμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.