Θα επέμβει το Ισραήλ στη Συρία λόγω Δρούζων;

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ένοπλων ομάδων Σουνιτών-Τζιχαντιστών, φιλικά διακείμενων προς την κυβέρνηση της Δαμασκού, και της εθνοτικής μειονότητας των Δρούζων, με το επίκεντρο των αιματηρών επεισοδίων να σημειώνεται στα προάστια της συριακής πρωτεύουσας, Τζαραμάνα και Σαχνάια, όπου κατοικεί συμπαγής πληθυσμός Δρούζων. Αφορμή αποτέλεσε μαγνητοφωνημένη ομιλία δημοσίου προσώπου της τοπικής δρουζικής κοινότητας στην οποίαν περιλαμβάνονταν απρεπείς εκφράσεις κατά του Προφήτη Μωάμεθ. Παρότι αμφισβητείται η γνησιότητα της ομιλίας, οι επιδρομές των τζιχαντιστικών ομάδων στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον 15 Δρούζων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο Δήμαρχος της Σαχνάια και ο γιος του.

Έκκληση των Δρούζων του Ισραήλ για επέμβαση του IDF

Η έκρυθμη κατάσταση στη νότια Συρία έχει κινητοποιήσει τις τελευταίες μέρες την κοινότητα των Δρούζων στο Ισραήλ. Χθες το βράδυ χιλιάδες Δρούζοι διαδηλωτές απέκλεισαν κεντρικούς οδικούς άξονες στο βόρειο Ισραήλ ζητώντας από τον ισραηλινό στρατό να δώσει το πράσινο φως στους δρουζικής καταγωγής αξιωματικούς και οπλίτες να αναλάβουν ενεργό δράση στην νότια Συρία για να προστατεύσουν τους ομοεθνείς τους που ζουν εκεί. Το ίδιο αίτημα διατύπωσε με δηλώσεις του ο ηγέτης των Δρούζων του Ισραήλ, Μουάφακ Ταρίφ, απευθύνοντας έκκληση στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να παρέμβουν ενεργά στα τεκταινόμενα, τη στιγμή που δεκάδες Δρούζοι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από την ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Νετανιάχου στην πόλη Καισάρεια στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Παράλληλα υπουργοί και βουλευτές του Λικούντ απευθύνθηκαν με επιστολές τους στον Νετανιάχου και στον υπουργό Άμυνας Ισράελ Κατς, καλώντας τους να αναληφθεί στρατιωτική δράση. Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ, ο οποίος ήδη κατά την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του τον περασμένο Δεκέμβριο είχε τονίσει την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων της χώρας του με τους μειονοτικούς μη-αραβικούς πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής -και της Συρίας ειδικότερα- κάλεσε την διεθνή κοινότητα μέσω Χ (πρώην Τwitter) να ενδιαφερθεί για την προστασία των μειονοτήτων στη Συρία και την προάσπιση της ασφάλειας των Δρούζων.

Ισραηλινό προειδοποιητικό χτύπημα στη Δαμασκό

Σήμερα τα ξημερώματα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε κυβερνητικούς στόχους σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Προεδρικό Μέγαρο της Δαμασκού - κίνηση που συνοδεύτηκε από επίσημη ανακοίνωση του ισραηλινού Πρωθυπουργικού Γραφείου, καθιστώντας σαφές ότι επρόκειτο για μία απόφαση προειδοποιητικού χαρακτήρα, με το σαφές μήνυμα στη συριακή πολιτική ηγεσία να μην επιτρέψει την προώθηση ένοπλων ομάδων ή μονάδων του τακτικού συριακού στρατού προς τις πόλεις με συμπαγή πληθυσμό Δρούζων. Στο μεταξύ όμως, συριακά ειδησεογραφικά μέσα μεταδίδουν από χθες ότι παρατηρείται ασυνήθιστη κινητικότητα στα ισραηλινά στρατεύματα που ελέγχουν εδάφη της νότιας Συρίας, όπως επίσης και στις μεθοριακές περιοχές των Υψωμάτων του Γκολάν. Επιβεβαιώνονται έτσι και οι εκτιμήσεις, ότι η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζει την τοπική κοινή γνώμη για μία περαιτέρω στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ στην νότια Συρία.

Πηγή: Deutsche Welle

