Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε σήμερα «να δημιουργηθούν οι συνθήκες» για έναν άμεσο «διάλογο» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, όπως μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση.

«Μόνο όταν οι μεγάλες δυνάμεις δείξουν θετική ενέργεια, αντί για αρνητική, θα φανεί σε αυτή τη σύγκρουση η αχτίδα της ελπίδας για μια εκεχειρία», υπογράμμισε ο Σι, σύμφωνα με το CCTV.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι μια εκεχειρία και μια πολιτική διευθέτηση στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών, ενώ σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή βασικός στόχος θα πρέπει να είναι πώς να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στην Ουκρανία όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, μετέβη σήμερα στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο για μια, όπως τη χαρακτήρισε, «ειρηνευτική αποστολή», έπειτα από μια περιοδεία στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Η αιφνιδιαστική του άφιξη στην κινεζική πρωτεύουσα έγινε μετά την αμφιλεγόμενη επίσκεψή του στη Μόσχα την Παρασκευή, όπου ο Ούγγρος ηγέτης συνομίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ορμπάν, η χώρα του οποίου ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Ευρωπαίων εταίρων του οι οποίοι στηρίζουν σθεναρά το Κίεβο και έχουν διακόψει τους δεσμούς τους με τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ορμπάν είναι ο μόνος ηγέτης της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Μόσχα.

«Ειρηνευτική αποστολή 3.0», έγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός στο Χ κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, όπου τον υποδέχθηκε η Χούα Τσουνγίνγκ υφυπουργός Εξωτερικών και εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας.

Στη συνέχεια ο Ούγγρος πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Σι, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua. Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και τον Μάιο κατά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ουγγαρία.

#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 8, 2024

Πηγή: skai.gr

