Ο παρουσιαστής του ABC News, Τζορτζ Στεφανόπουλος, που πήρε την πρώτη συνέντευξη από τον Τζο Μπάιντεν μετά το ντιμπέιτ ζήτησε συγγνώμη, αφού καταγράφηκε κρυφά να λέει ότι δεν πίστευε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να υπηρετήσει για άλλη μια θητεία.

Τα σχόλιά του, που έγιναν σε έναν άγνωστο που τον πλησίασε στο δρόμο τέσσερις ημέρες αφότου ο Στεφανόπουλος πήρε την πρώτη σημαντική συνέντευξη από τον Τζο Μπάιντεν μετά την εμφάνισή του στο ντιμπέιτ, που πυροδότησε πλήθος αντιδράσεων εγείροντας ζήτημα παραμονής του στην προεδρική κούρσα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το gossip site TMZ , ο Στεφανόπουλος φαίνεται να φορά αθλητικά ρούχα και να περπατά σε ένα πεζοδρόμιο στο Midtown Manhattan. Ένας άγνωστος τον πλησιάζει καταγράφοντάς τον με την κάμερα του τηλεφώνου του, γεγονός το οποίο ο Στεφανόπουλος δεν αντιλαμβάνεται.

Ο άγνωστος ακούγεται να ρωτά τον παρουσιαστή: «πιστεύετε ότι ο Μπάιντεν πρέπει να παραιτηθεί; Του έχεις μιλήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τον τελευταίο καιρό».

«Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπηρετήσει άλλα τέσσερα χρόνια», απαντά ο Στεφανόπουλος.

Οι παρουσιαστές ειδήσεων και οι ρεπόρτερ συνήθως αποφεύγουν να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα θέματα και τα άτομα που καλύπτουν δημοσιογραφικά. Ο Στεφανόπουλος δήλωσε για το περιστατικό «Νωρίτερα σήμερα, απάντησα σε ερώτηση ενός περαστικού. Δεν έπρεπε».

Ανακοίνωση, επίσης, εξέδωσε και το ABC στην οποία αναφέρει ότι «ο Τζορτζ εξέφρασε τη δική του άποψη και όχι τη θέση του ABC News».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, την οποία είδαν 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι, ο παρουσιαστής αμφισβήτησε με σεβασμό αλλά σθεναρά την ειλικρίνεια του προέδρου σχετικά με την υγεία του.

Ο Στεφανόπουλος είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους εκτός του στενού κύκλου του Αμερικανού προέδρου που έχει περάσει πολύ χρόνο με τον πρόεδρο μετά το ντιμπέιτ.



Πηγή: skai.gr

