Ουγγαρία: Πρώτος με 43,8% ο Όρμπαν σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα

Το δεξιό κόμμα Fidesz του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν προηγείται με 43,8% των ψήφων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα.

Το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ έρχεται δεύτερο με ποσοστό 31%.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 40% των ψήφων, το Fidesz αναμένεται να κερδίσει 11 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ 7 έδρες θα λάβει το κόμμα Tisza.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.