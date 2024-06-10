Αυστρία: Νίκη του ακροδεξιού FPO δείχνουν τα επίσημα αποτελέσματα

Η καταμέτρηση των ψήφων στα αυστριακά εκλογικά τμήματα, αλλά και exit poll για την επιστολική ψήφο επιβεβαιώνουν ότι το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPO) του Χέρμπερτ Κικλ κέρδισε τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά λιγότερο με μικρότερο ποσοστό από εκείνο που είχαν δείξει νωρίτερα δημοσκοπήσεις, μετέδωσε ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ORF.

Το Κόμμα της Ελευθερίας εξασφάλισε το 25,5% των ψήφων, ελάχιστα μπροστά από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (OVP) με 24,7% και τους Σοσιαλδημοκράτες με 23,3%, ανέφερε το ORF. Μια πρόβλεψη βάσει δημοσκοπήσεων που δημοσιεύθηκε νωρίτερα την Κυριακή έδειξε ότι το Κόμμα της Ελευθερίας έχει προβάδισμα 3,5 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του OVP.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.