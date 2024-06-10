Ο Μπάιντεν σε νεκροταφείο του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου

Τελευταία ημέρα της επίσκεψης Μπάιντεν στη Γαλλία. Με ιδιαίτερο νόημα η απόκριση φόρου τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.Οι 2289 τάφοι βρίσκονται στο κοιμητήριο Bois Belleau 100 χλμ από το Παρίσι, εκεί όπου αρνήθηκε να πάει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από 6 χρόνια, τον Σεπέμβριο του 2018, στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από το τέλος του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω του βροχερού καιρού, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τους νεκρούς ως «λούζερ»-χαμένους. Είναι σαφές ότι με την επίσκεψή του αυτή και την κατάθεση στεφάνου ο Μπάιντεν διαχωρίζει τη θέση του από αυτήν του αντιπάλου του, δίνοντας εξ' αποστάσεως τη δική του εκλογική μάχη με τον κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών. Ημέρα εκλογών σήμερα και για τους Ευρωπαίους, και ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει την ευκαιρία να εξηγήσει τις θέσεις του για την Ευρώπη, με καθησυχαστικές δηλώσεις, για όσους κυρίως ανησυχούν από ενδεχόμενη επανεκλογή Τραμπ. « Έχω ένα ριζικά διαφορετικό όραμα από το δικό του», εξηγεί.

«Γαλλία, η πρώτη μας φίλη»

«Θεωρώ ότι το κύριο στοιχείο της αμερικανικής ασφάλειας είναι συνδεδεμένο με τις συμμαχίες μας. Αυτός ήθελε απλώς να τις εγκαταλείψει», δήλωσε με αναφορά στην κριτική Τραμπ για το ΝΑΤΟ. Να σημειωθεί ότι χθες, ημέρα της επίσημης επίσκεψης, που και η πρώτη «επίσημη» για τον Τζο Μπάντεν στο Παρίσι, ήταν και ημέρα ένθερμης επίδειξης από τις δύο ηγέτες της αμερικανο-γαλλικής φιλίας. Παρά τις κάποιες σχετικά πρόσφατες εντάσεις, όπως το 2021 (γαλλικά υποβρύχια Αυστραλία) και το 2022 (πρόγραμμα αμερικανικού βιομηχανικού προστατευτισμού), και οι δύο ηγέτες περιορίστηκαν σε αυτές που υπογράμμισαν αυτό που ενώνει τις δύο χώρες, αποκαλύπτει τις δυσκολίες ή τις διαφορές. «Η Γαλλία υπήρξε η πρώτη φίλη μας και θα παραμείνει από τις καλύτερες» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Πρόσθεσε μάλιστα ότι στις 4 Ιουλίου οι ΗΠΑθα εορτάσουν την Ημέρα της Ανεξαρτησίας. «Αυτό το κατόρθωμα δεν ήταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια της Γαλλίας» υπογράμμισε, αναφερόμενος στην αποστολή και τη δράση του Λαφαγιέτ. Ο νεαρός τότε ιδεαλιστής Λαφαγιέτ αγωνίστηκε στο πλευρό του Τζόρτζ Ουάσιγκτον και συνέβαλε στη γραφή της πρώτης Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης που σχηματίστηκε τον Ιούνιο του 1789. Στις ΗΠΑ ο Λαφαγιέτ, τον οποίο και ονόμασαν «ήρωα», χαίρει. ακόμα και σήμερα και διατηρεί μια συμβολική θέση, ως σύνδεσμος μεταξύ Γαλλίας και Αμερικής.

