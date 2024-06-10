Λογαριασμός
Salvini

Η ακροδεξιά Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού της Τζόρτζια Μελόνι, συγκεντρώνει στις ευρωεκλογές μεταξύ 8 και 10%, μια «βουτιά» σε σχέση με το 34% στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019.

Σύμφωνα με τη Guardian, o Σαλβίνι ήλπιζε να ανακτήσει κάποιο έδαφος υποστηρίζοντας τον ανεξάρτητο υποψήφιο Ρομπέρτο Βανάτσι, έναν στρατηγό που απολύθηκε από τον στρατό για απόψεις που θεωρούνταν προσβλητικές για τους ομοφυλόφιλους και τις μειονότητες.



Η Forza Italia που είχε ιδρύσει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ένας άλλος εταίρος του κυβερνητικού συνασπισμού, προηγείται ελαφρώς της Λέγκας. 
 
