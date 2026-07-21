Βιετνάμ: Λεωφορείο πήρε φωτιά – Αποτέλεσμα: Επτά νεκροί και πέντε τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 21/7, στο Βιετνάμ, όταν λεωφορείο 24 θέσεων που εκτελούσε το δρομολόγιο από την επαρχία Λαμ Ντονγκ (Lâm Đồng) προς την πόλη Χο Τσι Μινχ τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη πέντε.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της 21ης Ιουλίου, στον Εθνικό Αυτοκινητόδρομο 1, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες του Βιετνάμ, στο τμήμα κοντά στη διασταύρωση Sông Thao, στην περιοχή Hưng Thịnh, στην πόλη Đồng Nai.

Το λεωφορείο προσέκρουσε σε στηθαίο και τυλίχθηκε στις φλόγες

Όπως μεταδίδει η βιετναμέζικη εφημερίδα Thanh Niên, το λεωφορείο κινούνταν με κατεύθυνση από τη Λαμ Ντονγκ προς την πόλη Χο Τσι Μινχ, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε στο στηθαίο στην άκρη του δρόμου.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με τις φλόγες να εξαπλώνονται πολύ γρήγορα στο εσωτερικό του οχήματος.

Ο οδηγός φέρεται να άνοιξε την πόρτα και να κατάφερε να βοηθήσει ορισμένους από τους επιβάτες να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.

Ωστόσο, η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα αρκετοί από τους επιβάτες που βρίσκονταν στο πίσω τμήμα του οχήματος να μην προλάβουν να απομακρυνθούν.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πέντε ακόμη τραυματίστηκαν.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την τοπική ενημέρωση, δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής συνολικός αριθμός των επιβατών που βρίσκονταν στο λεωφορείο τη στιγμή της τραγωδίας.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το λεωφορείο να έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά, με το όχημα να έχει απομείνει ουσιαστικά μόνο στον μεταλλικό του σκελετό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία της τραγωδίας

Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να αποκοιμήθηκε ή να έχασε προσωρινά την προσοχή του λόγω κόπωσης, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να προσκρούσει στο στηθαίο στην άκρη του δρόμου.

Πηγή: skai.gr

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