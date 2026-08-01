Σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Τροχαία λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από το ύψος της συμβολής της με την οδό προς παραλία Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.

Την ίδια ώρα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού, από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, καθώς τα μέτρα ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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