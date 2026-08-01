5+1 τρόποι για να έχεις πιο ευχάριστες διακοπές

Είναι καλοκαίρι και εσύ ανυπομονείς να φύγεις από το γραφείο ή το μαγαζί σου και να πας διακοπές, αξιοποιώντας τις λίγες μέρες άδειας που διαθέτεις. Έρχεται τελικά η στιγμή που φεύγεις και σύντομα, έχουν περάσει οι μέρες ανάπαυσης και έχεις γυρίσει πίσω: συχνά κουρασμένος παρά ξεκούραστος, διερωτώμενος πώς κύλισαν οι μέρες και πόσα ήθελες να κάνεις και δεν πρόλαβες.

Στις μέρες μας, οι περισσότεροι άνθρωποι, ιδίως οι νέοι, στις διακοπές τους κάνουν κάποια λάθη που τους κλέβουν την μίση ευχάριστη, όπως να περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο στις μετακινήσεις, να κουβαλούν μια βαλίτσα στο μέγεθος οριακά ενός παιδιού και να παραμένουν διαρκώς προσκολλημένοι στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο τάμπλετ. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι που μπορούν να κάνουν πραγματικά τις διακοπές σου πιο απολαυστικές.

Απόλαυσε την «προσμονή»

Ερευνητές στην Ολλανδία διαπίστωσαν ότι μεγάλο μέρος της χαράς των διακοπών γεννιέται πριν ακόμη ξεκινήσει το ταξίδι. Σε μελέτη του 2010, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι, όσοι περίμεναν με ανυπομονησία τις επερχόμενες διακοπές τους δήλωσαν πιο ευτυχισμένοι από εκείνους που δεν σχεδίαζαν κάποιο ταξίδι.

«Η προσμονή είναι μια δωρεάν πηγή ευχαρίστησης», επισημαίνει η Elizabeth Dunn, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας, η οποία μελετά την ευτυχία. Η ίδια προγραμματίζει ήδη μια εκδρομή με φίλους για την επόμενη άνοιξη. «Αυτή την περίοδο έχω χρόνο να οργανώσω το ταξίδι και πραγματικά το απολαμβάνω», εξηγεί. «Αφιερώνω έναν αδικαιολόγητα μεγάλο χρόνο κοιτάζοντας φωτογραφίες και διαβάζοντας κριτικές».

Η Dunn προτείνει να αφιερώσεις μερικές ώρες στην αναζήτηση πληροφοριών και στην οργάνωση ενός προγράμματος. Ακόμα κι αν τελικά δεν το κάνεις, η ίδια η διαδικασία του σχεδιασμού βελτιώνει τη διάθεση.

Δεν χρειάζεται να πας μακριά

Σύμφωνα με την Dunn, σχεδόν κάθε δραστηριότητα γίνεται πιο ευχάριστη, όταν τη μοιραζόμαστε με άλλους. Και για να αποκομίσει κανείς τα οφέλη των διακοπών, δεν είναι απαραίτητο να ταξιδέψει σε κάποιον εξωτικό προορισμό.

Η ενοικίαση ενός σπιτιού με φίλους ή ακόμη και μια κοινή διανυκτέρευση το Σαββατοκύριακο μπορεί να προσφέρει την ίδια χαρά: να οργανώσεις μια πεζοπορία, να ετοιμάσεις ένα πικνίκ ή απλώς να περάσεις χρόνο μαζί τους διαβάζοντας και συζητώντας.

Στο νέο της βιβλίο, με τίτλο «Leave the Lights On: How Joyful Decisions Can Save Our Species», η Dunn προτείνει τις κοντινές αποδράσεις. Εκτός από το ότι ωφελούν την ψυχική διάθεση, κοστίζουν λιγότερο και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, αποφεύγεται όμως και το πιο στρεσογόνο κομμάτι των διακοπών: το ίδιο το ταξίδι.

Έρευνα σε σχεδόν 500 τουρίστες στην Ολλανδία έδειξε ότι οι άνθρωποι απολάμβαναν τις διακοπές τους σχεδόν όλες τις ημέρες, εκτός από εκείνες που αναγκάζονταν να περάσουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στις μετακινήσεις. Μάλιστα, το πρώτο 10% των ημερών των διακοπών συνδέθηκε με τη χαμηλότερη ψυχολογική διάθεση.

Αν πρόκειται να ταξιδέψεις πολλές ώρες με αυτοκίνητο, τρένο ή αεροπλάνο, μην εκπλαγείς, λοιπόν, αν η πρώτη ημέρα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Η Dunn προτείνει να προγραμματίσεις κάτι χαλαρωτικό στην αρχή και στο τέλος του ταξιδιού ή, αν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός σου, να επιλέξεις ένα πιο άνετο κατάλυμα για μία ή δύο νύχτες.

Αναζήτησε νέες εμπειρίες

Οι διακοπές είναι η ιδανική ευκαιρία να βιώσουμε το αίσθημα του δέους –αυτό που οι αγγλόφωνοι ψυχολόγοι αποκαλούν «awe».

Στην καθημερινότητά μας λειτουργούμε συχνά στον «αυτόματο πιλότο». Δεν δίνουμε σημασία στη γεύση του φαγητού μας ούτε παρατηρούμε την ομορφιά της διαδρομής προς τη δουλειά. Αντίθετα, μια βόλτα σε μια άγνωστη πόλη, μια επίσκεψη σε μουσείο ή μια εξόρμηση στη φύση ενεργοποιούν ξανά την προσοχή μας.

«Το δέος σε κάνει να αισθάνεσαι λιγότερο μόνος, περισσότερο συνδεδεμένος με τους άλλους και λιγότερο αγχωμένος», είχε δηλώσει ο καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, Dacher Keltner. «Κάνει καλό στην καρδιά και συμβάλλει στη μείωση των φλεγμονών στον οργανισμό».

Επιπλέον, τέτοιες εμπειρίες χαράζονται πιο έντονα στη μνήμη. «Δεν θέλουμε μόνο να ζήσουμε τις διακοπές μας. Θέλουμε και να τις θυμόμαστε», σημειώνει η Dunn.

Μείνε δραστήριος

Ένα από τα πιο σταθερά συμπεράσματα της έρευνας για την ευτυχία είναι ότι η σωματική άσκηση βελτιώνει τη διάθεση. Κι όμως, όταν σχεδιάζουμε τις διακοπές μας, οι περισσότεροι ονειρευόμαστε ότι δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα.

Η πραγματικότητα είναι βέβαια διαφορετική. Αν εντάξεις στο πρόγραμμά σου κάποια μορφή κίνησης (ιδιαίτερα αν απαιτεί λίγη προσπάθεια) οι διακοπές θα γίνουν πιο ευχάριστες.

«Όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να επιλέξει, συνήθως διαλέγουμε πολύ μικρή πρόκληση και καταβάλλουμε πολύ λίγη προσπάθεια», εξηγεί η ψυχολόγος του Yale Laurie Santos.

Η Dunn προτείνει να γνωρίσεις έναν νέο τόπο, περπατώντας ή κάνοντας ποδήλατο, ώστε να έρθεις πιο κοντά στο περιβάλλον. Για όσους αναζητούν μάλιστα περισσότερη περιπέτεια, δραστηριότητες όπως το καγιάκ ή το σέρφινγκ μπορούν να κάνουν τις διακοπές ακόμη πιο συναρπαστικές.

Άφησε το κινητό στην άκρη

Το κινητό είναι χρήσιμο για να βρούμε οδηγίες, να εντοπίσουμε ένα εστιατόριο ή να ανεβάσουμε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι η συνεχής χρήση του μειώνει την απόλαυση των διακοπών.

Σε σχετική μελέτη, η Dunn και οι συνεργάτες της κάλεσαν ανθρώπους να γευματίσουν με φίλους ή συγγενείς. Σε κάποιους ζήτησαν να έχουν το κινητό τους μπροστά τους και σε άλλους να το κρατήσουν μακριά. Οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν ότι αυτό ήταν το πραγματικό αντικείμενο της έρευνας.

Όσοι είχαν το κινητό τους δίπλα τους ένιωσαν πιο αποσπασμένοι, απόλαυσαν λιγότερο το γεύμα και δήλωσαν ότι βαρέθηκαν περισσότερο. «Δεν βυθίζονται πραγματικά στην εμπειρία», εξηγεί η Dunn.

Ταξίδεψε καλύτερα με λίγες αποσκευές

Η Dunn παραδέχεται ότι παλαιότερα συνήθιζε να παίρνει υπερβολικά πολλές αποσκευές. Σήμερα ταξιδεύει αποκλειστικά με χειραποσκευή. «Ήταν μια μεγάλη αλλαγή νοοτροπίας για μένα», λέει.

Αν και απαιτεί περισσότερο προγραμματισμό πριν από την αναχώρηση, θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο να μη χρειάζεται να παραδώσει βαλίτσα στο αεροδρόμιο ή να κουβαλάει μια μεγάλη αποσκευή στο αυτοκίνητο ή στο τρένο. Επιπλέον, κάνει πολύ πιο εύκολη την επιλογή ρούχων κάθε ημέρα.

«Το να περνάς δίπλα από όλους όσοι περιμένουν τις αποσκευές τους στον ιμάντα παραλαβής είναι απίστευτα ικανοποιητικό», λέει. «Βγαίνεις από το αεροδρόμιο και μπαίνεις κατευθείαν στο κλίμα των διακοπών».

Εσύ τι περιμένεις λοιπόν; Ακολούθησε αυτές τις συμβουλές και καλές διακοπές!



Πηγή: The Washington Post

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