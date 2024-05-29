Η Ουγγαρία δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Μαρκ Ρούτε για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, τόνισε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στο γαλλικό περιοδικό Le Point, υποστηρίζοντας ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας είχε εκφράσει «προβληματικές» απόψεις παλαιότερα.

«Από τη μία έλεγε ότι η Ουγγαρία πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη ότι θα έπρεπε να υποχρεωθούμε να γονατίσουμε. Αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσει την υποστήριξή μας», είπε.

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας εξέφρασε την άποψη ότι οι ηγέτιδες της ιταλικής και της γαλλικής ακροδεξιάς, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η Μαρίν Λεπέν, θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Ερωτηθείς εάν το κόμμα του, το Fidesz, σκοπεύει να προσχωρήσει στην ευρωομάδα της Μελόνι – τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές – μετά τις εκλογές, ο Βίκτορ Όρμπαν απάντησε καταφατικά: «Ναι, αυτό παραμένει στην ατζέντα». Συμπλήρωσε όμως ότι «όλα μπορεί να αλλάξουν», τώρα που η ανταγωνιστική ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας της Λεπέν απέπεμψε το γερμανικό κόμμα AfD («Εναλλακτική για τη Γερμανία»). Σύμφωνα με τον Όρμπαν, το AfD αποτελούσε το κύριο εμπόδιο για τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

