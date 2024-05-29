Οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) τύπου MQ-9 στη επαρχία Μάριμπ της νοτιοανατολικής Υεμένης. Ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία είπε σε ενημέρωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ότι πρόκειται για «το έκτο UAV» που έχουν καταρρίψει μέχρι σήμερα οι δυνάμεις των Χούθι.

Την 21η Μαΐου οι Χούθι είχαν καταρρίψει μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην επαρχία Αλ Μπαϊντά της νότιας Υεμένης.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας τις εταιρίες να στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

