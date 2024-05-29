Γαλλία: Πέθανε μωρό 16 μηνών- Ο πατέρας το ξέχασε επί ώρες μέσα στο αυτοκίνητο

Ένα αγοράκι μόλις 16 μηνών πέθανε μέσα στο αυτοκίνητο όπου το παράτησε επί ώρες ο πατέρας του, ο οποίος… ξέχασε να το αφήσει στον βρεφονηπιακό σταθμό προτού πάει στη δουλειά του.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες Τρίτη στη Γαλλία.

Αντί να αφήσει πρώτα το μωρό στον βρεφονηπιακό σταθμό, ο πατέρας πήγε στην εργασία του στο Σοσάιμ της Αλσατίας, πάρκαρε σε εταιρικό χώρο στάθμευσης και άφησε το μωρό μέσα στο αυτοκίνητο, αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση της εισαγγελίας στη Μυλούζη.

Το απόγευμα του τηλεφώνησε η σύζυγός του, η οποία πήγε να πάρει το αγοράκι από τον βρεφονηπιακό σταθμό, αλλά ενημερώθηκε ότι δεν είχε πάει καν.

Το μωρό πέρασε όλη την ημέρα ξεχασμένο μέσα σε ένα αυτοκίνητο που «έβραζε» από τις ακτίνες του ήλιου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο με διασώστες, αλλά ήταν ήδη αργά. Το μωρό ήταν νεκρό.

Ο πατέρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, έχοντας υποστεί ισχυρό σοκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Les Dernières Nouvelles d'Alsace, στην περιοχή ο υδράργυρος έφθανε τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, υπογραμμίζεται πως σε ένα κλειστό αυτοκίνητο που δεν ήταν σταθμευμένο σε σκιερό μέρος, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να έφθανε τους 47 βαθμούς.

Η εφημερίδα επικαλείται στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία 1 στα 4 ζευγάρια έχει ξεχάσει την παρουσία παιδιού μέσα στο αυτοκίνητο στη διάρκεια ενός ταξιδιού, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα χωρίς συνέπειες.

Ο αμερικανός καθηγητής Ψυχολογίας Ντέιβιντ Ντάιμοντ, ο οποίος έχει μελετήσει σχολαστικά το αποκαλούμενο «σύνδρομο ξεχασμένου μωρού», δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα ότι το στρες, η έλλειψη ύπνου ή ξαφνικές αλλαγές στη ρουτίνα της καθημερινότητας μπορεί να δημιουργήσουν μια ψευδαίσθηση στον γονέα.

Ενέργειες που εκτελούνται στο πλαίσιο καθημερινής ρουτίνας μοιάζουν βγαλμένες μέσα από «αυτόματο πιλότο», εξήγησε ο καθηγητής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

