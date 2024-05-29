Φινλανδία: Bιβλίο επεστράφη σε δανειστική βιβλιοθήκη με καθυστέρηση... 84 ετών

Ένα βιβλίο που το είχαν δανειστεί από μια βιβλιοθήκη του Ελσίνκι το 1939, επεστράφη τον Μάιο, με καθυστέρηση… 84 ετών, ανέφερε σήμερα μία βιβλιοθηκάριος της φινλανδικής πρωτεύουσας.

Το βιβλίο «Οι πρόσφυγες», ένα μυθιστόρημα περιπέτειας και τρόμου του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, το παρέλαβε την Δευτέρα η βιβλιοθηκάριος Χάινι Στραντ, στην κεντρική βιβλιοθήκη Όοντι του Ελσίνκι.

«Η προθεσμία για την επιστροφή του ήταν η 26η Δεκεμβρίου 1939», εξήγησε η Στραντ, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει παραλάβει ποτέ κάποιο βιβλίο με τόσο μεγάλη καθυστέρηση.

Παραμένει άγνωστο ποια σχέση είχε ο άνθρωπος που επέστρεψε το βιβλίο με εκείνον που το δανείστηκε.

«Συνήθως, τα δανεισμένα βιβλία που τα επιστρέφουν έπειτα από δεκαετίες τα βρίσκουν οι άνθρωποι ψάχνοντας τα υπάρχοντα συγγενών τους που απεβίωσαν. Κάνουν αυτό που πρέπει να είχε γίνει και επιστρέφουν το βιβλίο στον ιδιοκτήτη του, τη βιβλιοθήκη», πρόσθεσε η Στραντ, δηλώνοντας συγκινημένη από αυτήν τη χειρονομία.

Μια πιθανή εξήγηση για το ξεχασμένο βιβλίο ήταν ότι η ημερομηνία επιστροφής του ήταν έναν μήνα μετά την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στη Φινλανδία.

«Ίσως η επιστροφή του βιβλίου δεν ήταν το πρώτο πράγμα που είχε στο μυαλό του ο άνθρωπος που το δανείστηκε», σχολίασε.

Ο Σοβιετοφινλανδικός πόλεμος κράτησε μέχρι τον Μάρτιο του 1940 και τελείωσε με την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας που ανάγκασε τη Φινλανδία να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις.

Το βιβλίο είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα που εκτυλίσσεται στη Γαλλία του 17ου αιώνα και εκδόθηκε το 1893.

Ο Κόναν Ντόιλ είναι γνωστός κυρίως για τα αστυνομικά μυθιστορήματά του με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς.

Η βιβλιοθηκάριος είπε ότι η φινλανδική μετάφραση, που εκδόθηκε το 1925, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το βιβλίο θα μπορούσε και πάλι να διατεθεί για δανεισμό στους αναγνώστες.

«Η ποιότητα των παλιών βιβλίων είναι σε γενικές γραμμές καλύτερη από εκείνη των καινούριων», παραδέχτηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

