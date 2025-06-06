Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε σήμερα ότι η πρόσφατη νίκη του εθνικιστή Κάρολ Ναβρότσκι στις προεδρικές εκλογές στην Πολωνία, ήταν «φανταστικά ωραία», χαιρετίζοντας την επιτυχία του συμμάχου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ευρωσκεπτικιστής Ναβρότσκι κέρδισε με μικρή διαφορά στις προεδρικές εκλογές της Πολωνίας την Κυριακή, επιφέροντας πλήγμα στις προσπάθειες της κεντρώας κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ να εδραιώσει τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας.

«Από την άποψη της Ουγγαρίας πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι φανταστικά ωραίο, καθώς υπάρχει μια φιλοουκρανική, φιλοπολεμική, φιλοευρωπαϊκή φιλελεύθερη κυβέρνηση στην Πολωνία», εκτίμησε ο Ορμπάν μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Kossuth.

O Ορμπάν, ένθερμος υποστηρικτής και θαυμαστής του Τραμπ, δήλωσε ότι εξέλαβε τη νίκη του Ναβρότσκι ως «συνέχιση της προέλασης των πατριωτών».

«Θα μπορούσε επίσης κανείς να πει ότι το ‘Εξπρές της Ουάσινγκτον’ έφτασε στη Βαρσοβία», επεσήμανε ο Ούγγρος πρωθυπουργός υπαινισσόμενος ότι η νίκη του Ναβρότσκι αποτελεί νίκη των Ευρωπαίων συντηρητικών που εμπνέονται από τον Τραμπ και το κίνημα του “Make America Great Again” (MAGA).

Η κυβέρνηση Τουσκ, όπως και ο εθνικιστής προκάτοχός του, υποστηρίζει την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία και επικρίνει τη στάση του Ορμπάν προς τη Μόσχα.

Ο Ναβρότσκι από την πλευρά του έχει επισημάνει ότι η Πολωνία θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο, αλλά – σε μια ρήξη με την πάγια πολιτική της Βαρσοβίας—δηλώνει αντίθετος στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Ορμπάν στο μεταξύ έχει αρνηθεί να στείλει όπλα στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ έχει διατηρήσει τις σχέσεις της χώρας του με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

