Όρμπαν: O Τραμπ προσφέρει «ελπίδα» σε μια αμερικανική προεδρία «πολιτισμικό σημείο καμπής»

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν χαρακτήρισε την αμερικανική προεδρία Ντόναλντ Τραμπ ως ένα «πραγματικό πολιτισμικό σημείο καμπής», σε ένα διεθνές συνέδριο ακροδεξιών, λαϊκιστών και υποστηρικτών της Ρωσίας.

«Δεν θα πνιγούμε σε μια θάλασσα "wokeness", δεν θα μας κατακλύσουν μετανάστες, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε (στον πλανήτη) πίσω την ελπίδα για μια φυσιολογική ζωή και ειρήνη», δήλωσε ο Όρμπαν στην εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο Πολιτικής Δράσης Συντηρητικών στη Βουδαπέστη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε χαιρετισμό μέσω βίντεο που προβλήθηκε στο συνέδριο. Σε αυτό, επαίνεσε τον Όρμπαν ως «έναν σπουδαίο άνθρωπο που χαίρει μεγάλου σεβασμού από όλους». «Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ως ηγέτης και είναι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο», είπε ο Τραμπ.

Άλλοι ομιλητές στο διήμερο συνέδριο περιλαμβάνουν την ηγέτιδα του ακροδεξιού Κόμματος Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Άλις Βάιντελ, τον επικεφαλής του αυστριακού ακροδεξιού Κόμματος Ελευθερίας, Χέρμπερτ Κικλ, τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και τον πρωθυπουργό της Γεωργίας Ιρακλί Κομπαχίτζε.

Πηγή: dpa, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.