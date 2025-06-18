Η Αυστρία σχεδιάζει να αυστηροποιήσει τους κανονισμούς για τον έλεγχο των όπλων μετά τη δολοφονία 10 ανθρώπων από έναν 21χρονο ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε--την χειρότερη ένοπλη επίθεση σε σχολείο που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα--ανακοίνωσε σήμερα η υπό τους συντηρητικούς κυβέρνηση.

Ο ένοπλος, ένας πρώην μαθητής σε σχολείο της πόλης Γκρατς στη νότια Αυστρία, είχε νομίμως στην κατοχή του δύο όπλα τα οποία χρησιμοποίησε στην επίθεση--μια καραμπίνα και ένα πιστόλι Glock.

Με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, καραμπίνα μπορεί να αγοράσει οποιοσδήποτε ενήλικας στον οποίο δεν έχει απαγορευθεί η οπλοκατοχή, έπειτα από αναμονή τριών εργάσιμων ημερών.

Για το Glock απαιτείται άδεια οπλοφορίας για την οποία κάποιος πρέπει να είναι άνω των 21 ετών και να περάσει από ψυχομετρικά τεστ.

Έπειτα από σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το κατώτατο ηλικιακό όριο για άδεια οπλοφορίας, από τα 25 στα 21, θα αυστηροποιήσει τα ψυχομετρικά τεστ και θα αυξήσει την περίοδο αναμονής για όλα τα όπλα σε 4 εβδομάδες.

"Υποσχεθήκαμε ότι δεν θα συνεχίσουμε το ίδιο και ότι θα καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα σχετικά με αυτό το έγκλημα για να ανταποκριθούμε στην ευθύνη μας", δήλωσε ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τους αρχηγούς των δύο άλλων κομμάτων στον κυβερνώντα συνασπισμό.

"Η σημερινή απόφαση του υπουργικού συμβουλίου δείχνει ότι εκπληρώνουμε αυτή την υποχρέωση", είπε ο καγκελάριος.

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης ως Άρθουρ Α., είχε αποτύχει στο ψυχομετρικό τεστ το οποίο είναι απαραίτητο για τη στρατιωτική θητεία, αλλά προς το παρόν δεν επιτρέπεται στις ένοπλες δυνάμεις να μοιραστούν αυτή την πληροφορία.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να διασφαλίσει ότι αυτή η πληροφορία θα δημοσιοποιηθεί και θα ληφθεί υπόψη στις αιτήσεις για απόκτηση άδειας οπλοφορίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνέντευξη Τύπου.

Οι νεοεκδοθείσες άδειες οπλοφορίας θα λήγουν μετά την οκταετία, όπως προστίθεται.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να θεσπίσει μια διαφορετική άδεια οπλοφορίας για όσους είναι κάτω των 25 που θα αφορά την κατηγορία όπλων, στα οποία περιλαμβάνεται και η καραμπίνα που χρησιμοποίησε ο δράστης, αλλά εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι λεπτομέρειες.

Πέρα από τους κανονισμούς περί οπλοκατοχής, η κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την παρακολούθηση στα σχολεία αλλά και να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη αστυνομική παρουσία μπροστά από τα σχολεία μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, κατέληξε ο καγκελάριος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

