Λίγες ώρες μετά την ανάκτηση των μαύρων κουτιών από το επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines τα οποία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα αίτια της συντριβής, οι ερευνητές σχεδιάζουν για σήμερα Παρασκευή να ανακτήσουν από τον ποταμό Potomac τα συντρίμμια από τα δύο αεροσκάφη.

Δύτες θα προσπαθήσουν να «σώσουν το αεροσκάφος» ώστε να βρουν επιπλέον στοιχεία, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της Ουάσιγκτον.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών μελετά τον καταγραφέα φωνής στο πιλοτήριο και τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης από το αεροπλάνο CRJ700, το οποίο μετέφερε 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος. Όλοι έχασαν τη ζωή τους όπως επίσης και τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου.

Οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει τον λόγο της σύγκρουσης ωστόσο, ο στρατός είπε ότι το μέγιστο υψόμετρο για τη διαδρομή που ακολουθούσε το ελικόπτερο ήταν τα 61 μέτρα, αλλά μπορεί να πετούσε και ψηλότερα. Η σύγκρουση σημειώθηκε σε ύψος περίπου 91 μέτρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Οι ραδιοεπικοινωνίες έδειξαν ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ειδοποίησαν το ελικόπτερο για το αεροσκάφος το οποίο και πλησίαζε και το διέταξαν να αλλάξει πορεία.

Επιπλέον, έγινε χθες γνωστό ότι την στιγμή του δυστυχήματος εργαζόταν ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, αντί για δύο που θα έπρεπε, μια κατάσταση που θεωρείται «μη φυσιολογική» αλλά είχε κριθεί επαρκής λόγο του ότι δεν υπήρχε μεγάλος όγκος δουλειάς.

Συνεχείς προειδοποιήσεις

Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις για τις ελλείψεις που υπήρχαν ήταν συνεχείς, επισημαίνει σε δημοσίευμά του το Politico, και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την αεροπορική ασφάλεια.

Η πανδημία του Covid επιδείνωσε μια πανεθνική έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, μόνο που η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια εκτοξεύτηκε μόλις οι πολίτες επέστρεψαν στους κανονικούς τους ρυθμούς.

«Γνωρίζαμε ότι έχουμε μια σοβαρή έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να εργάζονται υπερωρίες, συχνά εργάζονται κουρασμένοι - γι αυτό φταίει κυρίως το Κογκρέσο», δήλωσε ο πρώην Δημοκρατικός βουλευτής Peter DeFazio, που ήταν πρόεδρος στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής για τέσσερα χρόνια έως το 2023.

« Σε αυτή την περίπτωση δεν γνώριζα ότι υπήρχαν προβλήματα», πρόσθεσε ο DeFazio. Ωστόσο, σημείωσε ότι το National Transportation Safety Board, η ανεξάρτητη ομοσπονδιακή υπηρεσία που ηγείται της έρευνας για τη συντριβή της Τετάρτης, «προειδοποιεί επίμονα για αυτό».

Η πρόεδρος του NTSB, Jennifer Homendy, ήταν μεταξύ εκείνων που δεν είχαν σταματήσει ούτε λεπτό να φωνάζουν για τα προβλήματα, λέγοντας στους δημοσιογράφους στα τέλη του 2023 ότι το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας χρειαζόταν "ανακούφιση", η οποία θα μπορούσε να έρθει με τη μορφή αυξημένης χρηματοδότησης για ελεγκτές ή βελτίωση της τεχνολογίας».

«Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, χρειαζόμαστε δράση», είχε δηλώσει τότε ο Homendy. «Δεν θέλω να ακούω για συνόδους κορυφής - διάολε, κάνε κάτι» είχε πει.

Η αεροπορική βιομηχανία χαρακτήρισε το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας «χαλασμένο», ενώ μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αεροπορίας κατηγόρησε το «επαναλαμβανόμενο αδιέξοδο» στο Κογκρέσο ότι δυσκολεύει την FAA να κάνει τη δουλειά της.

Η FAA έχει επίσης αντιμετωπίσει επανειλημμένα ερωτήματα από το 2018 σχετικά με το εάν εφαρμόζει αρκετά αυστηρό έλεγχο στους κατασκευαστές αεροσκαφών όπως στην Boeing.

Η FAA έχει στρέψει την προσοχή της στην έλλειψη εργατικού δυναμικού της τους τελευταίους μήνες - ο οργανισμός, με περίπου 45.000 υπαλλήλους, είναι υποστελεχωμένος από περίπου 3.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο - με συνεχείς προσπάθειες για την αύξησή τους με συλλογικές συνεργασίες και μέγιστη εκπαίδευση στην ακαδημία του στην Οκλαχόμα.

