Αεροπορική τραγωδία στην Ουάσιγκτον: Ο πρώην υπουργός Μεταφορών κατηγορεί τον Τραμπ ότι ψεύδεται

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Πιτ Μπούτιτζιτζ χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την αντίδραση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, όπου συγκρούστηκαν στον αέρα ένα στρατιωτικό ελικόπτερο και ένα επιβατικό αεροσκάφος.

«Είναι απαράδεκτο. Την ώρα που οι οικογένειες θρηνούν, ο κ. Τραμπ θα έπρεπε να κυβερνά, όχι να ψεύδεται», σχολίασε μέσω της πλατφόρμας Χ ο Μπούτιτζιτζ.

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ επέρριψε ευθύνες για την καταστροφή στους Δημοκρατικούς προκατόχους του και στα προγράμματα προώθησης της ποικιλομορφίας στην εργασία.

«Δώσαμε προτεραιότητα στην ασφάλεια, μειώσαμε τον αριθμό των ατυχημάτων, αναπτύξαμε τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και δεν καταγράψαμε ούτε έναν θάνατο λόγω δυστυχήματος εμπορικού αεροσκάφους, στα εκατομμύρια πτήσεις που έγιναν επί των ημερών μας», πρόσθεσε ο πρώην υπουργός.

Ο Μπούτιτζιτζ επέκρινε επίσης την απόφαση του Τραμπ να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους που ήταν αρμόδιοι για την προώθηση της ποικιλομορφίας, «μέλη του προσωπικού που συνέβαλε στην ασφάλεια των ουρανών μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

