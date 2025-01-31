Νικαράγουα: Aπόλυτη εξουσία στο εξής στον πρόεδρο Ορτέγα

Το κοινοβούλιο της Νικαράγουας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι επικυρώθηκε αναθεώρηση του Συντάγματος που δίνει απόλυτη εξουσία σε ό,τι αφορά τον κρατικό μηχανισμό και την κοινωνία των πολιτών στον Ντανιέλ Ορτέγα και τη σύζυγό του Ροσάριο Μουρίγιο, τον πρόεδρο και τη «συμπρόεδρο» της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Το κειμένο που επικυρώθηκε χθες, προβλέπει ακόμα ότι η σύζυγός του και αντιπρόεδρος Μουρίγιο γίνεται «συμπρόεδρος», στο πλευρό του συζύγου της Ντανιέλ Ορτέγα.

Εξάλλου, ορίζεται πως οι προεδρικές εκλογές θα γίνονται κάθε έξι χρόνια, από πέντε ως τώρα.

Οι δυο ηγέτες θα συντονίζουν «τα νομοθετικά, δικαστικά, εκλογικά» όργανα, καθώς και τους θεσμούς που διαχειρίζονται τις επαρχίες και τους δήμους, ενώ το προηγούμενο Σύνταγμα τους θεωρούσε ανεξάρτητους.

Η μεταρρύθμιση εξάλλου χαρακτηρίζει τη Νικαράγουα «επαναστατικό» και «σοσιαλιστικό» κράτος και συμπεριλαμβάνει στα εθνικά σύμβολα την κόκκινη και μαύρη σημαία του FSLN των άλλοτε σαντινίστας, ανταρτών υπό την ηγεσία του Ντανιέλ Ορτέγα που ανέτρεψαν τη δικτατορία του Αναστάσιο Σομόσα το 1979.

Η αναθεώρηση του θεμελιώδους νόμου «εγκρίθηκε στο σύνολο», ανακοίνωσε το κοινοβούλιο της Νικαράγουας μέσω X.

Η αναθεώρηση είχε υιοθετηθεί από τη Βουλή τον Νοέμβριο και δεν υπήρχε αμφιβολία πως θα επικυρωνόταν, αφού στο σώμα κυριαρχεί το κυβερνών Σαντινιστικό Μέτωπο Εθνικής Απελευθέρωσης (FSLN).

Αυτό ήταν το τελευταίο βήμα προτού τεθεί σε ισχύ.

«Βαθιά ανησυχία» από τον ΟΗΕ

Ο Ντανιέλ Ορτέγα, άλλοτε ηγέτης ανταρτών, 79 ετών, που αρχικά κυβέρνησε τη Νικαράγουα τα χρόνια του 1980, μετά τον θρίαμβο της επανάστασης των σαντινιστών, κι επέστρεψε στην εξουσία το 2007, ήδη έχει αναθεωρήσει πάνω από δέκα φορές το Σύνταγμα, αποκτώντας ιδίως τη δυνατότητα να παραμείνει στην προεδρία για απεριόριστο αριθμό θητειών.

Το περιφερειακό γραφείο κεντρικής Αμερικής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε με ανακοίνωσή του τη «βαθιά ανησυχία» του για την αναθεώρηση του Συντάγματος στη Νικαράγουα κρίνοντας πως επιτείνει «τις οπισθοχωρήσεις όσον αφορά τις αστικές και πολιτικές ελευθερίες» στη χώρα.

Οι «δραστικές αλλαγές» αυτές συνεπάγονται την «καταστροφή του κράτους δικαίου» και την αναίρεση «θεμελιωδών ελευθεριών στη Νικαράγουα (...) Οι Ορτέγα και Μουρίγιο καθιερώνουν και εδραιώνουν την απόλυτη εξουσία τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αμερικανός δικηγόρος Ριντ Μπρόντι, μέλος ομάδας ειδικών του ΟΗΕ για τη Νικαράγουα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

