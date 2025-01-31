ΗΠΑ: Με δασμούς 100% απειλεί ο Τραμπ τις χώρες της ομάδας Brics

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες, Πέμπτη, την απειλή του να επιβάλει δασμούς «100%» στην ομάδα Brics, αφού δήλωσε εκ νέου ότι από αύριο, Σάββατο, θα επιβάλλει δασμούς 25% στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από το Μεξικό και τον Καναδά.

«Η άποψη ότι τα μέλη της Brics προσπαθούν να απομακρυνθούν από το δολάριο κι εμείς μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα ΤΕΛΕΙΩΣΕ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Θα απαιτήσουμε μια δέσμευση από αυτές τις κατά τα φαινόμενα εχθρικές Χώρες ότι ούτε θα δημιουργήσουν ένα νέο Νόμισμα Brics, ούτε θα στηρίξουν οποιοδήποτε άλλο Νόμισμα για να αντικαταστήσει το ισχυρό αμερικανικό Δολάριο, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν δασμούς 100%», πρόσθεσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, η οποία ήταν σχεδόν ίδια με αυτή που είχε κάνει στις 30 Νοεμβρίου.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Brics να αντικαταστήσουν το αμερικανικό Δολάριο στο Διεθνές Εμπόριο ούτε πουθενά αλλού και όποια χώρα το προσπαθήσει, θα πρέπει να πει καλωσορίσατε στους δασμούς και αντίο στην Αμερική!», υπογράμμισε.

Η ομάδα Brics περιλαμβάνει 10 χώρες, ανάμεσά τους η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική.

Οι χώρες της Brics δηλώνουν ότι επιθυμούν να περιορίσουν τη δυτική κυριαρχία στον κόσμο. Δεν διαθέτουν κοινό νόμισμα, αλλά οι συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ενταθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την επιβολή δυτικών κυρώσεων στη Μόσχα.

Ωστόσο στην σύνοδο των Brics στα τέλη Οκτωβρίου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η ιδέα του κοινού νομίσματος «δεν έχει ωριμάσει ακόμη».

Λίγο μετά την ορκωμοσία του στην προεδρία των ΗΠΑ ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιθυμεί να επιβάλει από την 1η Φεβρουαρίου δασμούς 25% στα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του από το Μεξικό και τον Καναδά, δύο χώρες που υπέγραψαν στη διάρκεια της πρώτης του θητείας συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ουάσινγκτον.

Ο Ρεπουμπλικάνος θέλει να χρησιμοποιήσει τους δασμούς προκειμένου να πιέσει το Μεξικό και τον Καναδά να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να περιορίσουν την είσοδο στη χώρα ναρκωτικών, κυρίως της φαιντανύλης, όπως και παράτυπων μεταναστών.

Χθες, Πέμπτη, ο Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του για την επιβολή δασμών στις δύο γειτονικές χώρες των ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της νύκτας θα αποφασίσει αν θα εξαιρεθεί από το μέτρο το πετρέλαιο που παράγουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.