Τραγικό θάνατο βρήκε η πορνοστάρ του OnlyFans, Anna Beatrix Pereira Alves - γνωστή ως "Anna Polly" όταν έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στη Βραζιλία ενώ γύριζε μια σκηνή ομαδικού σεξ.

Σύμφωνα με την US Sun, η κοπέλα βρέθηκε νεκρή στην αυλή του ισογείου στο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων Mont Blanc Apart Hotel στη Nova Iguacu στις 23 Ιανουαρίου, μετά από μια έντονη ερωτική σκηνή που φέρεται να είχε με αποτέλεσμα να πέσει από το μπαλκόνι ενώ φορούσε τα ψηλοτάκουνα παπούτσια της.

Την ώρα του τραγικού περιστατικού, η 27χρονη πιστεύεται ότι βρισκόταν σε σεξουαλική επαφή με δύο άνδρες την οποία και βιντεοσκοπούσαν. Στις ερωτήσεις της αστυνομίας σχετικά με το πώς έγινε το περιστατικό, οι δύο άνδρες έδωσαν αντικρουόμενες περιγραφές, αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι δύο συμπρωταγωνιστές της του OnlyFans αφέθηκαν ελεύθεροι από την τοπική αστυνομία μετά από ανάκριση - αν και δεν έχει ακόμη αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ήταν ιδιαίτερα βίαιοι κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης σύμφωνα με την έκθεση της Μονάδας Ανθρωποκτονιών.

Έχει ζητηθεί νεκροψία για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του θανάτου και οι ερευνητές εξετάζουν το βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους στο πλαίσιο της έρευνάς τους, ανέφερε η US Sun.

*Φωτογραφία: Instagram

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.