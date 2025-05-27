Σε αυτόν τον γάμο δεν το έσκασε η νύφη, αλλά... ο γαμπρός 

Ο γαμπρός αντάλλαξε τους γαμήλιους όρκους, συμμετείχε στην παραδοσιακή φωτογράφιση και λίγο πριν τη δεξίωση απλά… εξαφανίστηκε. Τη συγκλονιστική ιστορία του γάμου της, ο οποίος είχε άδοξο τέλος, διηγήθηκε μια Αυστραλέζα σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Η Kylie, από τη Μελβούρνη, περιέγραψε πώς ο γαμπρός εξαφανίστηκε μια ώρα αφότου δέθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

«Είχα έναν πολύ σύντομο γάμο» αποκάλυψε η Kylie, όπως αναφέρει η New York Post. «Παντρευτήκαμε και μάλιστα ήταν μια πολύ όμορφη τελετή. Και μετά, δεν εμφανίστηκε στη δεξίωση!».

Η Kylie ανέφερε πως το ζευγάρι ήταν μαζί για έξι χρόνια και, φαινομενικά, έδειχνε να οδεύει προς ένα ευτυχισμένο μέλλον.

Όλα ήταν τέλεια, η τελετή γραφική, οι φωτογραφίες υπέροχες και οι καλεσμένοι ήταν έτοιμοι να γιορτάσουν με το νεόνυμφο ζευγάρι.

Αλλά μόλις ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή όρκων και τα φλας των φωτογραφικών μηχανών έσβησαν, ο σύζυγος απλά εξαφανίστηκε.

«Ολοκληρώσαμε την τελετή, βγάλαμε τις φωτογραφίες -ήταν υπέροχος κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, ήταν ο έρωτας της ζωής μου», είπε η Kylie.

«Μετά, απλά εξαφανίστηκε. Δεν είχα νέα του για μήνες».

Παρά την απουσία του γαμπρού, η δεξίωση έγινε κανονικά, με τους καλεσμένους να μην έχουν την παραμικρή ιδέα για την εξαφάνιση.

Η Kylie διατήρησε τα προσχήματα όσο καλύτερα μπορούσε, όπως είπε η ίδια. «Οι καλεσμένοι έμειναν και διασκέδαζαν όλη τη νύχτα, αλλά εγώ επέστρεψα στο δωμάτιό μου μόνη», συμπλήρωσε.

«Δεν ήθελε να είναι μαζί μου. Έβλεπε κάποια άλλη (όλο αυτό το διάστημα), αλλά παρ’ όλα αυτά προχώρησε στον γάμο».

«Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επώδυνη τις επόμενες μέρες, με τους συγγενείς να μου τηλεφωνούν για να με ρωτήσουν πώς περνάμε στον μήνα του μέλιτος ή απλά για να μας συγχαρούν», συνέχισε.

«Ήταν πραγματικά δύσκολο, ειδικότερα το να συνομιλώ με μέλη της οικογένειας που με κάλεσαν την επόμενη μέρα να με ρωτήσουν για τον νέο σύζυγο», είπε η Kylie.

Και μέσω μιας περίεργης συγκυρίας η Kylie ανακάλυψε ότι η «άλλη γυναίκα» ήταν μια ξαδέρφη της.

«Είναι με την ξαδέρφη μου πλέον, με εκείνη με απατούσε» αποκάλυψε η ίδια, για να συμπληρώσει ότι «σήμερα δεν βλέπω ούτε τον έναν ούτε την άλλη. Θα ήταν περίεργο».

Η Kylie δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ, αν και έχει παιδιά, τα οποία βρίσκουν το «πάθημα» της μητέρας τους ξεκαρδιστικό και δεν χάνουν ευκαιρία να το αναφέρουν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.