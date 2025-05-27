Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε χωριστές επιθέσεις τις προηγούμενες τρεις ημέρες στην κεντρική Νιγηρία, δήλωσε χθες Δευτέρα αξιωματούχος στην περιοχή, που έχει μετατραπεί σε θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα σε κτηνοτρόφους και αγρότες για την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους — στη γη και στο νερό.

Οι επιθέσεις διαπράχτηκαν σε τρία χωριά από την Παρασκευή ως την Κυριακή, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όρμιν Τόρσαρ Βίκτορ, επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή Δυτική Γκουέρ, στην πολιτεία Μπένου.

«Όχι λιγότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή στο χωριό Αοντάνα», δήλωσε τηλεφωνικά, προσθέτοντας ότι άλλοι 10 και πλέον σκοτώθηκαν σε δεύτερο χωριό.

«Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν εδώ στο Αοντάνα», επιβεβαίωσε η Ρούθι Νταν Σαμ, κάτοικος. «Σκοτώθηκαν παιδιά κάτω των δυο ετών», συνέχισε και πρόσθεσε πως «το χειρότερο θέαμα» που υπάρχει είναι να βλέπει κανείς «νήπιο σφαγμένο με ματσέτα» να κείτεται στην ύπαιθρο.

Σκοτώθηκαν επίσης κάτοικοι γειτονικών χωριών, είπε, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει αριθμούς.

Ο Όρμιν Τόρσαρ Βίκτορ συμπλήρωσε πως ο ίδιος και άλλοι κάτοικοι ενταφίασαν πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους πατέρα και δυο γιους, σε άλλη περιοχή, «πολύ κοντά σε βάση του στρατού».

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Μπένου, η Ανένε Σεουέσε Κάθριν, επιβεβαίωσε πως αναφέρθηκαν δυο επιθέσεις στην περιοχή, αλλά πρόσθεσε πως η υπηρεσία της δεν είναι ενήμερη για πληροφορίες «που κάνουν λόγο για είκοσι ανθρώπους» νεκρούς.

Είπε ακόμη ότι η μια επίθεση στοίχισε τη ζωή σε αστυνομικό που την «απώθησε» και ότι «βρέθηκαν τρία πτώματα» επιτόπου.

Τα κίνητρα των επιθέσεων αυτών παραμένουν άγνωστα. Ο Όρμιν Τόρσαρ Βίκτορ μίλησε ωστόσο για «συντονισμένες επιθέσεις»· τις πρόσαψε σε κτηνοτρόφους που ανήκουν στη φυλή Πελ (ή Φουλάνι) και είναι μουσουλμάνοι.

Στην περιοχή ξεσπούν επί χρόνια συγκρούσεις ανάμεσα από τη μια σε νομάδες κτηνοτρόφους που γενικά ανήκουν στη φυλή Φουλάνι κι είναι μουσουλμάνοι, κι από την άλλη σε αγρότες, κυρίως χριστιανούς, για την πρόσβαση στη γη και στο νερό. Οι συγκρούσεις δεν είναι ασυνήθιστο να προσλαμβάνουν θρησκευτική ή/και εθνική διάσταση.

Στη λεγόμενη Middle Belt –στο κεντρικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής–, οι εκτάσεις που είναι διαθέσιμες για καλλιέργειες ή εκτροφή κοπαδιών μειώνονται, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της επέκτασης των κοινοτήτων.

