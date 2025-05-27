Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρεις έφηβοι, από πυρά που εξαπέλυσε ένοπλος το βράδυ της Δευτέρας (22:30 τοπική ώρα) στο πάρκο Φέρμαουντ, στη Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WPVI, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC News, έκανε λόγο για δύο νεκρούς και τουλάχιστον 8 τραυματίες, τονίζοντας πως τουλάχιστον δύο από τα θύματα είναι έφηβοι, επικαλούμενος πηγές της αστυνομίας.

BREAKING 200+ juveniles gathered at Fairmount Park when shots rang out around 10:30. At least seven gunshot victims.



People at the scene tell me all was calm, next thing they heard were dozens of pops then people started running. @6abc pic.twitter.com/RV2rZDfveg — Bryanna Gallagher (@BGallagherTV) May 27, 2025

Πλάνα από το ελικόπτερο του τηλεοπτικού σταθμού δείχνουν μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Το πάρκο Φέρμαουντ, σύμφωνα πάντα με το WPVI, ήταν από νωρίς γεμάτο οικογένειες και κόσμο στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης.

BREAKING UPDATE: At least 2 dead, 8 injured after mass shooting at Fairmount Park in Philadelphia, Pennsylvania. - local media



pic.twitter.com/bjfxxqh0hZ — AZ Intel (@AZ_Intel_) May 27, 2025

Αργότερα, ο επίτροπος της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το NBC10 Philadelphia, ότι ένας άνδρας και μία γυναίκα έπεσαν νεκροί από τους πυροβολισμούς, ενώ πρόσθεσε ότι τραυματίστηκαν άλλα εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις έφηβοι 15, 16 και 17 ετών. Διευκρίνισε ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με το NBC10 Philadelphiam, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη, η αστυνομία δεν έχει κατασχέσει κάποιο όπλο και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν υπόπτους.

