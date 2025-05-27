Η νεοσύστατη μη κυβερνητική οργάνωση Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), που υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι άρχισε να παραδίδει τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακο, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα απειλές από πλευράς της Χαμάς.

«Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα άρχισε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, παραδίδοντας με φορτηγά τρόφιμα σε ασφαλείς εγκαταστάσεις, όπου άρχισε η διανομή στον πληθυσμό της Γάζας. Άλλα φορτηγά με βοήθεια θα κάνουν παραδόσεις» σήμερα Τρίτη και «η ροή της βοήθειας θα αυξάνεται κάθε μέρα», διαβεβαίωσε η GHF σε ανακοίνωσή της.

Φωτογραφικό υλικό που διένειμε η οργάνωση εικονίζει φορτηγά με παλέτες στις οποίες βρίσκονται χαρτονένια κουτιά και παραδίδονται σε εγκαταστάσεις που περιβάλλουν φράκτες από συρματοπλέγματα.

Η οργάνωση, που ιδρύθηκε πριν από μερικούς μήνες κι έχει έδρα τη Γενεύη, ανακοίνωσε τη 14η Μαΐου πως σχεδιάζει να διανείμει σχεδόν 300 εκατομμύρια γεύματα μέσα σε αρχική περίοδο 90 ημερών.

Ο ΟΗΕ και διεθνείς ΜΚΟ έχουν τονίσει επανειλημμένα πως δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στη διανομή βοήθειας από την GHF, που επικρίνεται διότι συνεργάζεται στενά με το Ισραήλ.

Ο ΟΗΕ θεωρεί πως η οργάνωση αυτή δεν σέβεται τις αρχές «της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας».

Η GHF καταδίκασε από την πλευρά της χθες απειλές από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. «Η GHF καταγγέλλει με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις θανατικές απειλές από τη Χαμάς εναντίον οργανώσεων που υποστηρίζουν τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις σε εγκαταστάσεις διανομής την ασφάλεια των οποίων εγγυάται η GHF και ελιγμούς με σκοπό να εμποδιστούν κάτοικοι της Γάζας να αποκτήσουν πρόσβαση στη βοήθεια στις εγκαταστάσεις», τόνισε.

Η οργάνωση πρόσθεσε πως «είναι σαφές ότι η Χαμάς απειλείται από αυτό το νέο επιχειρησιακό μοντέλο και θα κάνει το παν εντός των δυνάμεών της για να αποτύχει».

Η Χαμάς κατηγορείται συχνά από τις αρχές του Ισραήλ πως κλέβει τα τρόφιμα που παραδίδονται στη Λωρίδα της Γάζας από ανθρωπιστικές οργανώσεις, κάτι που διαψεύδει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η GHF ανέφερε ότι θα κάνει το παν για να προστατεύσει «τις ομάδες της που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να πάνε τροφή σε αυτούς που την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη». Πάντως «οι απειλές αυτές δεν θα μας αποθαρρύνουν», πρόσθεσε.

Εξάλλου, η οργάνωση, που είδε τον εκτελεστικό διευθυντή της Τζέικ Γουντ να παραιτείται απροσδόκητα προχθές Κυριακή, ανακοίνωσε ότι θα αντικατασταθεί από τον Τζον Έικρι, που έχει κατ’ αυτή «πάνω από δυο δεκαετίες εμπειρίας» σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Η διεθνής πίεση εντείνεται στο Ισραήλ για να τερματίσει τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, όπου οι καταστροφές είναι πελώριες κι ο πληθυσμός αντιμέτωπος με κίνδυνο να λιμοκτονήσει έπειτα από 19 μήνες πολέμου. Η ένοπλη σύρραξη είχε έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.

