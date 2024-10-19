«Μέγιστος χρόνος αγκαλιάς 3 λεπτά»: Η πινακίδα αεροδρομίου για τους αποχαιρετισμούς

Ένα αεροδρόμιο στη Νέα Ζηλανδία απαγόρευσε τις παρατεταμένες αποχαιρετιστήριες αγκαλιές στο σημείο των αναχωρήσεων – οι οποίες περιορίζονται σε μόλις τρία λεπτά, σύμφωνα με το Independent.
Η πινακίδα στο αεροδρόμιο Dunedin γράφει «μέγιστος χρόνος αγκαλιάς 3 λεπτά» και προτείνει, «για πιο θερμούς αποχαιρετισμούς παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το χώρο στάθμευσης».
Dunedin, New Zealand airport 😲😂 pic.twitter.com/YRMumzoObQ— Tom's Cardigan (@TomsCardi) October 13, 2024
Φωτογραφία του μηνύματος που κοινοποιήθηκε στο Facebook την περασμένη Τετάρτη πυροδότησε αντιδράσεις σχετικά με τον αποχαιρετισμό στις αναχωρήσεις.
Χρήστης ανέφερε ότι το χρονικό όριο ήταν «απάνθρωπο» τονίζοντας πως: «Δεν μπορείς να βάλεις χρονικό όριο στις αγκαλιές».
«Αυτό με έβαλε σε σκέψεις…. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα αγκάλιαζα για 3 λεπτά;», αναρωτήθηκε ένας άλλος χρήστης.
