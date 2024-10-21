Ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν σήμερα σπίτια και πολιόρκησαν σχολεία και καταφύγια εκτοπισμένων, καθώς κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους στην Τζαμπάλια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με κατοίκους και υγειονομικούς.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τζαμπάλια και οκτώ σε άλλα σημεία της Γάζας.

Δυνάμεις των IDF περικύκλωσαν επίσης άνδρες και έδωσαν εντολή σε γυναίκες να φύγουν από τον καταυλισμό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

What’s exactly going on in #Jabalia:



1- israeli occupation forces storm refugee shelters



2- they forcefully evacuate it —many are killed during the evacuation



3- they kidnap men and order women and children to move southward



4- Then, they burn the shelters in order to make… pic.twitter.com/YZmU2UakTv — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) October 21, 2024

Υγειονομικοί στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο είπαν στο Reuters ότι ισραηλινά στρατεύματα έκαναν έφοδο σε σχολείο και συνέλαβαν τους άνδρες πριν πυρπολήσουν την εγκατάσταση.

Η φωτιά έφθασε στις γεννήτριες του νοσοκομείου και προκάλεσε διακοπή ρεύματος, πρόσθεσαν.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι απέρριψαν τις εντολές του ισραηλινού στρατού να εγκαταλείψουν τα τρία νοσοκομεία στην περιοχή ή να αφήσουν τους ασθενείς χωρίς φροντίδα.

Τα στρατεύματα παρέμειναν έξω από το νοσοκομείο αλλά δεν μπήκαν μέσα, δήλωσαν.

⚡️BREAKING: Israeli occupation forces are BURNING DOWN the Indonesian hospital in northern Gaza.



Yesterday they burned the surrounding shelters.—Video. pic.twitter.com/s2EXlmlX1X — Suppressed News. (@SuppressedNws) October 21, 2024

Υγειονομικοί σε δεύτερο νοσοκομείο, το Καμάλ Αντουάν, ανέφεραν σφοδρά ισραηλινά πυρά κοντά στο νοσοκομείο κατά τα διάρκεια της νύχτας.

«Ο στρατός καίει τα σχολεία δίπλα στο νοσοκομείο και κανείς δεν μπορεί να μπει ή να φύγει από το νοσοκομείο», δήλωσε νοσηλευτής στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Κάτοικοι και υγειονομικοί είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έσφιξαν τον κλοιό γύρω από την Τζαμπάλια, τον μεγαλύτερο από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς του θύλακα, που τον έχουν περικυκλώσει στέλνοντας άρματα μάχης στις κοντινές πόλεις Μπέιτ Χανούν και Μπέιτ Λαχία, και εκδίδει εντολές απομάκρυνσης προς τους κατοίκους.

«Κινδυνεύουμε με θάνατο από βόμβες, από δίψα και πείνα», δήλωσε ο Ραΐντ, κάτοικος στον καταυλισμό της Τζαμπάλια. «Η Τζαμπάλια εξαφανίζεται και δεν υπάρχει μάρτυρας για το έγκλημα, ο κόσμος κλείνει τα μάτια».

Seven children have been KILLED after they had been targeted by israeli artillery while they were getting water for their families in #Jabalia! pic.twitter.com/2k7W4B6Nwp — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) October 21, 2024

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εντολές εκκένωσης είχαν στόχο να χωρίσουν τους μαχητές της Χαμάς από τους αμάχους και έχουν αρνηθεί ότι υπάρχει συστηματικό σχέδιο εκδίωξης των αμάχων από την Τζαμπάλια ή άλλες βορειότερες περιοχές.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε ότι οι μαχητές επιτέθηκαν σε δυνάμεις εκεί με αντιαρματικούς πυραύλους και βλήματα όλμων και πυροδότησαν βόμβες που είχαν ήδη τοποθετηθεί με στόχους στρατιώτες που βρίσκονταν μέσα σε τεθωρακισμένα ή σε σπίτια.

Σε άλλα σημεία του θύλακα, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας και τέσσερις σε δύο διαφορετικά πλήγματα στη Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.