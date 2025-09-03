Όσα γνωρίζουμε για την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και την πιθανή διάδοχό του

Η άφιξη του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα ήταν βέβαιο ότι θα γινόταν πρωτοσέλιδο. Όμως, ήταν το κομψά ντυμένο κορίτσι που στεκόταν ακριβώς πίσω του καθώς έβγαινε από το θωρακισμένο τρένο του που τράβηξε την προσοχή των αναλυτών: Η Κιμ Τζου-ε, η κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με τις μυστικές πληροφορίες της Νότιας Κορέας, η Κιμ Τζου-ε είναι η πιο πιθανή διάδοχος του πατέρα της, όπως αναφέρει το BBC. Αλλά οι πληροφορίες που γνωρίζουμε - συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς ηλικίας της - είναι ελάχιστες. Τι ακριβώς γνωρίζουμε επομένως;

North Korean leader Kim Jong Un, along with his daughter Kim Ju Ae, visited Beijing to join a big military parade with Xi Jinping and Vladimir Putin, showing closer China-Russia-North Korea ties as tensions with the West increase.#KimJongUn #ChinaRussiaNorthKorea #BeijingParade… pic.twitter.com/CQluSVaXWa September 2, 2025

Η Κιμ Τζου-ε θεωρείται εδώ και αρκετά χρόνια το δεύτερο από τα τρία παιδιά του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Γιου. Ο ακριβής αριθμός και η σειρά τους δεν είναι καθόλου βέβαια, καθώς ο Κιμ είναι πολύ μυστικοπαθής όσον αφορά την οικογένειά του, παρουσιάζοντας τη σύζυγό του στο κοινό μόνο μετά από αρκετό καιρό από το γάμο τους.

Our TRULY TRUE friend & comrade Chairman Kim Jong Un has arrived in Beijing with his special armoured train. Behind him is his daughter Kim Ju Ae, and behind Kim Ju Ae is DRPK's nice woman FM, Choe Son Hui who is in a black dress & white jacket. 😉#NorthKorea pic.twitter.com/KmHOiQqSUd — Dr.Sophia Ulgen 🇷🇺☮🇺🇸 (@ulgenfatma74) September 2, 2025

Η Κιμ Τζου-ε είναι το μοναδικό τους παιδί η ύπαρξη του οποίου έχει επιβεβαιωθεί από την ηγεσία της χώρας. Κανένα άλλο παιδί δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Η είδηση για την ύπαρξή της έγινε γνωστή για πρώτη φορά από μια απρόσμενη πηγή: Τον μπασκετμπολίστα του NBA Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος αποκάλυψε στην εφημερίδα The Guardian το 2013 ότι «κράτησε στην αγκαλιά του το μωρό τους, Τζου-ε », κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη χώρα.

Μετά από αυτό, δεν ακούστηκε τίποτα για εκείνη μέχρι τον Νοέμβριο του 2022, όταν εμφανίστηκε μαζί με τον πατέρα της στην εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM).

Τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, εμφανιζόταν σε γραμματόσημα και παρευρισκόταν σε δεξιώσεις υψηλού προφίλ ως η «σεβαστή» κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AP, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) παρείχε στους βουλευτές μερικές επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με το κοριτσάκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, της άρεσε η ιππασία, το σκι και η κολύμβηση, και φέρεται να φοιτούσε στο σπίτι στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2024, η NIS είχε καταλήξει σε ένα άλλο συμπέρασμα: Ότι η μικρή κοπέλα είναι η «πιο πιθανή» διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν - αν και υπάρχουν «πολλές μεταβλητές» που εξακολουθούν να διαδραματίζουν ρόλο, κυρίως λόγω της νεαρής ηλικίας του πατέρα της.

Έκτοτε, έχει εμφανιστεί στο πλευρό του πατέρα της σε πολλές περιπτώσεις. Στεκόμενη δίπλα του σε εκτοξεύσεις ICBM και σε στρατιωτικές παρελάσεις, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής και έχει δεχτεί στρατιωτικούς χαιρετισμούς από ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές.

Αλλά την Τρίτη ήταν η πρώτη φορά που την είδαν εκτός Βόρειας Κορέας, και το ταξίδι αυτό πιθανότατα θα τροφοδοτήσει περαιτέρω τις εικασίες ότι μπορεί να διαδεχθεί τον πατέρα της.

Η οικογένεια Κιμ, που κυβερνά τη Βόρεια Κορέα από το 1948, λέει στους πολίτες ότι κατάγεται από ιερή γενιά, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο αυτή μπορεί να ηγηθεί της χώρας. Ωστόσο, υπάρχουν εικασίες ότι ο Κιμ παρουσίασε την κόρη του σε αυτό το σημείο για να προσπαθήσει να ξεπεράσει τις προκαταλήψεις σε ένα βαθιά πατριαρχικό κράτος, στο οποίο δεν έχει ποτέ ηγηθεί γυναίκα.

