Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φόβοι για κλειστά καζίνο στο Λας Βέγκας το Σαββατοκύριακο της Formula 1- Απεργούν οι εργαζόμενοι

Επεισόδια και 57 συλλήψεις απεργών χθες, Πέμπτη, σε συγκρούσεις με την αστυνομία 

λας βεγκας Grand Prix της Formula 1

Για το Grand Prix της Formula 1 αυτό το Σαββατοκύριακο προετοιμάζεται πυρετωδώς το Λας Βέγκας, με ένα σημαντικό «πρόβλημα» για τους χιλιάδες φαν που θα συρρεύσουν στην πόλη για να δουν τον αγώνα – τα καζίνο μπορεί να είναι κλειστά, λόγω της απεργίας των εργαζομένων σε αυτά. 

Εκατοντάδες εργαζόμενοι στα διάσημα καζίνο και ενώσεις εργαζόμενων στα ξενοδοχεία ξεκίνησαν απεργία την προηγούμενη εβδομάδα, ζητώντας πενταετή συλλογική σύμβαση εργασίας και υψηλότερες απολαβές. 

Εχθες, Πέμπτη, έγιναν επεισόδια και συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από το Virgin Hotels Las Vegas, η αστυνομία προχώρησε σε 57 συλλήψεις απεργών που διαδήλωναν. 

Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X από την Ένωση Μαγειρικής δείχνουν μέλη της να αποκλείουν έναν δρόμο μπροστά από το ξενοδοχείο. Κάποιες εικόνες δείχνουν επίσης αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε μέλη της Ένωσης.

Επίσης, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης ξανάνοιξαν, αφού την νύχτα είχαν κλείσει λόγω επεισοδίων. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λας Βέγκας καζίνο Formula 1
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark