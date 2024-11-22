Για το Grand Prix της Formula 1 αυτό το Σαββατοκύριακο προετοιμάζεται πυρετωδώς το Λας Βέγκας, με ένα σημαντικό «πρόβλημα» για τους χιλιάδες φαν που θα συρρεύσουν στην πόλη για να δουν τον αγώνα – τα καζίνο μπορεί να είναι κλειστά, λόγω της απεργίας των εργαζομένων σε αυτά.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι στα διάσημα καζίνο και ενώσεις εργαζόμενων στα ξενοδοχεία ξεκίνησαν απεργία την προηγούμενη εβδομάδα, ζητώντας πενταετή συλλογική σύμβαση εργασίας και υψηλότερες απολαβές.

Εχθες, Πέμπτη, έγιναν επεισόδια και συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από το Virgin Hotels Las Vegas, η αστυνομία προχώρησε σε 57 συλλήψεις απεργών που διαδήλωναν.

Nearly 60 Culinary Local 226 members were arrested Thursday in a “civil disobedience” demonstration in front of a striking hotel-casino.

Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X από την Ένωση Μαγειρικής δείχνουν μέλη της να αποκλείουν έναν δρόμο μπροστά από το ξενοδοχείο. Κάποιες εικόνες δείχνουν επίσης αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε μέλη της Ένωσης.

Επίσης, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης ξανάνοιξαν, αφού την νύχτα είχαν κλείσει λόγω επεισοδίων.

