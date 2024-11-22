Οκτώ μέρες αφότου ο εκλεγμένος πρόεδρος, Ντόνλαντ Τραμπ επέλεξε τον Ματ Γκατζ για γενικό εισαγγελέα, ο 42χρνος βουλευτής απέσυρε το όνομά του. Η επιλογή του από τον Τραμπ κατέπληξε την Ουάσιγκτον και προκάλεσε ρίγη στους διαδρόμους του υπουργείου Δικαιοσύνης. Όμως ο Τραμπ τον αντικατέστησε γρήγορα επιλέγοντας τη βετεράνο εισαγγελέα Παμ Μπόντι στη θέση του.

Σύμφωνα με το BBC ο Τραμπ επέλεξε τον 42χρονο Γκατζ, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης πτήσης από την Ουάσιγκτον στη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με αναφορές. Εξακολουθώντας να απολαμβάνει τη λάμψη της εκλογικής του νίκης, ο εκλεγμένος πρόεδρος επέστρεφε στο West Palm Beach την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα μετά από μια εγκάρδια συνάντηση με τον πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Εκείνο το πρωί ο Γκατζ δεν ήταν καν στη λίστα για τη θέση του κορυφαίου νομικού αξιωματούχου της Αμερικής, σύμφωνα με το Politico, αλλά ο Τραμπ είχε αισθανθεί καταβεβλημένος από τις άλλες επιλογές του. Την ημέρα της επιλογής του Γκατζ στο αεροσκάφος του Τραμπ βρισκόταν ο ίδιος ο Γκατζ, ο Ίλον Μασκ, η επερχόμενη επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, Σούζι Γουάιλς και ο κορυφαίος νομικός σύμβουλός του, Μπόρις Επστέϊν, αναφέρουν οι New York Times.

Ο Έπστεϊν φέρεται να είχε ξεκινήσει να πείσει τον Τραμπ ότι ο Γκάτζ θα έπρεπε να ηγηθεί του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Γκατζ, δικηγόρος στο επάγγελμα, υπήρξε ένας από τους πιο σκληρούς υπερασπιστές του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Βοήθησε να προετοιμαστεί ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την τηλεοπτική του συζήτηση εναντίον του Μπάιντεν που ουσιαστικά οδήγησε τον Δημοκρατικό εκτός προεδρικής κούρσας.

Αγανακτισμένοι οι εισαγγελείς

Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι στο Καπιτώλιο αντέδρασαν χλιαρά στην υποψηφιότητα του Γκατζ, οι δικηγόροι στο υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι έμειναν έκπληκτοι και εξοργισμένοι από την επιλογή αυτή.

Μιλώντας σε ένα συντηρητικό συνέδριο πέρυσι, ο Γκάτζ είχε προτείνει ότι το τμήμα δικαιοσύνης και οι υπηρεσίες που εποπτεύει, συμπεριλαμβανομένου του FBI, θα έπρεπε να καταργηθούν, καθώς υποστήριξε ότι όπλιζαν εναντίον των συντηρητικών. Ο σημερινός Γενικός Εισαγγελέας, Μέρικ Γκάρλαντ, απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, απέρριψε τον Γκατζ χαρακτηρίζοντας τον διορισμό του ως τον «χειρότερο σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου στην ιστορία».

Όμως, ο γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είπε ότι η οργή από το κατεστημένο της Ουάσιγκτον έδειξε ότι οι αντισυμβατικές επιλογές του πατέρα του στο υπουργικό συμβούλιο ήταν εν τέλει ακριβώς το είδος των αλλαγών που τον εξέλεξαν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι.

Ωρολογιακή βόμβα

Αφού ορίστηκε την περασμένη εβδομάδα για γενικός εισαγγελέας, ο Γκατζ παραιτήθηκε από εκπρόσωπος για την 1η περιφέρεια του Κογκρέσου της Φλόριντα, μια θέση που κατέχει από το 2017.

Η παραίτησή του ήρθε καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής επρόκειτο να αποφασίσει εάν θα δημοσιοποιήσει μια έκθεση από μια έρευνα που είχε διαξαχθεί εναντίον του έπειτα από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά που αφορούν ναρκωτικά, δωροδοκίες και πληρωμή για σεξ, μεταξύ άλλων με ένα ανήλικο κορίτσι.

Ο Γκατζ απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς ως δυσφήμιση. Ωστόσο, η παραίτησή του θεωρήθηκε λυτρωτική, καθώς η επιτροπή δεοντολογίας μάλωνε για το τι να κάνει σχετικά με την έκθεση.

Καθώς η αντίδραση στην υποψηφιότητά του για γενικός εισαγγελέας άρχισε να αυξάνεται αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ άρχισε να επικοινωνεί με τους γερουσιαστές σε μια προσπάθεια να στηρίξει την επιλογή του.

Ο Τραμπ φαινόταν να παραμένει ισχυρός στην επιλογή του, απόδειξη ότι ο Γκατζ παρευρέθηκε στην εκτόξευση πυραύλου της SpaceX την Τρίτη μαζί με τον Μασκ. Ερωτηθείς ο εκλεγμένος πρόεδρος αν το ξανασκέφτεται για τον Γκατζ, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι».

Επίσης, την Τετάρτη οι Ρεπουμπλικάνοι της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής ψήφισαν να μη δημοσιοποιηθεί η έρευνά της εναντίον του. Αν και στο άκουσμα των νέων αυτών ο Γκατζ είπε πως επρόκειτο για «μια υπέροχη μέρα», υπήρχαν ενδείξεις πως τίποτα δεν είχε τελειώσει.

Ο διάδοχος επιλέχθηκε γρήγορα

Το πρωί της Πέμπτης, ο Τραμπ καλούσε ακόμη Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές για να μετρήσει τις πιθανότητες να επιβεβαιωθεί ο Γκατζ.

Αλλά μέχρι το μεσημέρι, ο υποψήφιος είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα είχε τις απαιτούμενες ψήφους και έτσι συγκλόνισε ξανά την Ουάσιγκτον ανακοινώνοντας ότι αποσύρεται.

«Ενώ η δυναμική ήταν ισχυρή, είναι σαφές ότι η επιβεβαίωσή μου αποσπούσε άδικα την προσοχή στο κρίσιμο έργο της Μετάβασης Τραμπ/Βανς» δημοσίευσε στο X.

Ώρες αργότερα, ο Τραμπ πρότεινε την πρώην Γενική Εισαγγελέα της Φλόριντα Παμ Μπόντι στη θέση του Γκατζ.

Και μπορεί αυτή τη φορά να μην τα κατάφερε ο Γκατζ όμως όπως φαίνεται τίποτα δεν αποκλείεται στο μέλλον.

Ο Ράντι Ρος από τη Φλόριντα ο οποίος απασχολείται με την συγκέντρωση κεφαλαίων είπε στο BBC ότι η Αμερική δεν είχε ακούσει τον τελευταίο λόγο του Γκατζ.

«Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει ακόμα μια θέση στην κυβέρνηση του Τραμπ, στη Φλόριντα ή στη μελλοντική ηγεσία της χώρας μας για αυτόν τον πατριώτη», είπε ο Ρος. «Όλοι ανυπομονούμε για τα επόμενα βήματά του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.