Λίγες μόνο ημέρες έμειναν για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, και η λίστα των καλεσμένων είναι έτοιμη. Κατά παράδοση, το «παρών» δίνουν ξένοι διπλωμάτες συνήθως από ευγένεια, αλλά όχι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

Για τον Τραμπ, όμως, η λέξη παράδοση είναι σχεδόν άγνωστη. Στη λίστα του περιλαμβάνονται πολλοί ξένοι ηγέτες, με τους οποίους μίλησε τηλεφωνικά ή καλωσόρισε προσωπικά στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, όπως ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ.

Και μπορεί το ευρωπαϊκό κεντρώο ρεύμα να έχει παραγκωνιστεί, αφού η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έχει προσκληθεί στην ορκωμοσία, δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και με τον ακροδεξιό χώρο αφού ο Τραμπ έχει φροντίσει να δώσει αρκετό χώρο σε εθνικιστές πολιτικούς, σύμφωνα με το Politico.

Ο Βρετανός αντι-ευρωπαίος λαϊκιστής Νάιτζελ Φάρατζ θα είναι εκεί, όπως και ο Γάλλος ακροδεξιός πολιτικός Έρικ Ζεμούρ, ο Τομ Βαν Γκρίκεν του Βελγίου και ο πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, που συγκρούστηκαν με τις Βρυξέλλες σε μια μακρά διαμάχη για το κράτος δικαίου.

Ανάμεσά τους θα είναι και πολλοί υπουργοί, διπλωμάτες και ξένοι πολιτικοί που θέλουν να έρθουν κοντά στον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Πολλοί προέρχονται από το δεξιό ή ακόμη και το ακροδεξιό πολιτικό φάσμα, ή είναι ηγέτες τους οποίους ο Τραμπ έχει επαινέσει στο παρελθόν. Πρόκειται για πρόσωπα που αποκαλύπτουν πολλά για την πολιτική τροχιά της κυβέρνησης Τραμπ μόλις εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο.

Μελόνι και Μέλι στην κορυφή

Στην κορυφή της λίστας προσκεκλημένων βρίσκονται ηγέτες όπως η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Η Μελόνι, επισκέφτηκε το Μαρ-α-Λάγκο νωρίτερα αυτό το μήνα με τον Τραμπ να την χαρακτηρίζει ως «φανταστική γυναίκα». Φυσικά, και ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να μην την έχει συμπεριλάβει στη λίστα των καλεσμένων. Η ίδια θα παραστεί στην τελετή εάν το επιτρέπει το πρόγραμμά της, ανέφερε το γραφείο της.

Προσκεκλημένος επίσης είναι και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, θαυμαστής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είναι γνωστός ως το «κακό παιδί» της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο Όρμπαν όμως δεν θα τα καταφέρει να παρευρεθεί, ανέφερε το γραφείο του στα ουγγρικά ΜΜΕ.

«Θα ήταν περίεργο να έρθει ένας ηγέτης, αλλά βλέπουν την πρόσκληση ως κάτι λογικό, γιατί έχει σημασία για τον Τραμπ», είπε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο Politico, ο οποίος μίλησε διατηρώντας την ανωνυμία του. «Κανείς δεν πρόκειται να γελάσει με αυτό, και κάποιοι μπορεί ακόμη και να έρθουν, γιατί όλοι χρειάζονται πράγματα από τον Τραμπ».

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τον ηγέτη της Κίνας Σι Τζιπίνγκ στην ορκωμοσία. Το αίτημα σηματοδότησε την «προθυμία του Τραμπ να έχει ανοιχτό διάλογο» με τον Σι, είπε η επερχόμενη γραμματέας Τύπου του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, στο Fox News τον περασμένο μήνα. Η πρεσβεία του Πεκίνου στην Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν έλαβαν πράγματι επίσημη πρόσκληση για να παρευρεθεί ο Σι ή αν ο Σι ανταποκρίθηκε.

Ποτέ σε καμία προηγούμενη προεδρική ορκωμοσία των ΗΠΑ δεν παρευρέθηκαν αρχηγοί κινεζικών κρατών. Αυτό κάνει σχεδόν απίθανη την παρουσία του. Όμως ο Σι θέλει ξεκάθαρα να στείλει μήνυμα καλής θέλησης στον Τραμπ στέλνοντας έναν ανώτερο αξιωματούχο να παραστεί στην εκδήλωση. Οι Financial Times ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι μεταξύ των υποψηφίων είναι ο Αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ και ο Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι. Ο Χαν έχει σε μεγάλο βαθμό συμβολικό ρόλο στην κινεζική ηγετική δομή, αλλά η παρουσία του Γουάνγκ πιθανότατα θα οδηγούσε σε συνομιλίες με την ομάδα εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου υπουργού Εξωτερικών, γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο και του συμβούλου εθνικής ασφάλειας Μάικ Βαλτς. Αυτές οι συναντήσεις θα μπορούσαν να καθορίσουν και το εύρος των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας στην αρχή της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Subrahmanyam Jaishankar, υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, θα παρευρεθεί, ενώ ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Takeshi Iwaya επιβεβαίωσε επίσης τα σχέδια να είναι εκεί.

Πρόσκληση έχουν λάβει επίσης ο Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε και ο Πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, οι οποίοι θα παραστούν στην τελετή κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψης στην Ουάσιγκτον. Ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει επίσης λάβει πρόσκληση, αλλά δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί αφού του ανακλήθηκε το διαβατήριό του εν μέσω έρευνας.

Εκτός από τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος και τον επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, μεγιστάνες της τεχνολογίας θα παρευρίσκονται επίσης στην τελετή. Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος και επιχειρηματίας τεχνολογίας Ξαβιέ Νιελ θα είναι επίσης παρών με τη σύζυγό του.

Η λίστα με τους Ευρωπαίους

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, η μεταβατική ομάδα του Τραμπ έχει προσκαλέσει τόσο τη Βρετανίδα Πρέσβη στις ΗΠΑ, Κάρεν Πιρς αλλά και τον ηγέτη του Μεταρρυθμιστικού Κόμματος, Νάιτζελ Φάρατζ. Παρά τη δημόσια διαμάχη με τον στενό σύμμαχο του Τραμπ, Ίλον Μασκ, ο οπαδός του Brexit επιβεβαίωσε την παρουσία του στην ορκωμοσία.

Από τη Γαλλία, ο πολιτικός κατά της μετανάστευσης και συγγραφέας του αποκαλυπτικού μπεστ σέλερ «The French Suicide», Έρικ Ζεμούρ, επιβεβαίωσε την παρουσία του, όπως και η σύντροφός του, η Ευρωπαία βουλευτής Sarah Knafo.

Οι σύμμαχοι του Τραμπ άνοιξαν επίσης την αγκαλιά τους στη γερμανική ακροδεξιά, στέλνοντας πρόσκληση στην ηγέτη του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) Άλις Βάιντελ, αν και δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί. Επίσης, θα παρευρεθεί ο Γιούργκεν Χαρτ, εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της συντηρητικής Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, καθώς και ο απεσταλμένος του Βερολίνου στις ΗΠΑ.

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, ηγέτης του υπερεθνικιστικού κόμματος Vox της Ισπανίας, έχει προσκληθεί ως πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Ευρωπαίοι Πατριώτες, το οποίο περιλαμβάνει μέλη από 11 χώρες της ΕΕ και έχει 86 ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την Πορτογαλία, ο Αντρέ Βεντούρα, επικεφαλής του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος Chega, ήταν προσκεκλημένος μαζί με άλλα ακροδεξιά ευρωπαϊκά στελέχη.

Σχεδόν το ίδιο αποκαλυπτική είναι και η λίστα με όσους δεν προσκλήθηκαν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έλαβε πρόσκληση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της. Επίσης δεν έχουν προσκληθεί: η Μαρίν Λεπέν, η τρεις φορές υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας και ηγέτης της ακροδεξιάς, καθώς και ο προστατευόμενος της Ζορντάν Μπαρντελά. Κανένας από τους δύο δεν έλαβε πρόσκληση, σύμφωνα με στέλεχος του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

