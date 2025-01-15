Η «Ορκωμοσία του Τραμπ» στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου στις 21.00.
Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η τελετή ορκωμοσίας, η επόμενη ημέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον υπόλοιπο κόσμο, τα ανοιχτά μέτωπα, οι προκλήσεις, οι συσχετισμοί που αλλάζουν και η θέση της Ελλάδας. Ακόμη, ζωντανές συνδέσεις με τα σημεία ενδιαφέροντος, αναλύσεις και όλο το παρασκήνιο στο Prime Time με τη Σία Κοσιώνη. Μαζί της: Αλέξης Παπαχελάς, Παύλος Τσίμας, Κωνσταντίνος Φίλης, Μιχάλης Ιγνατίου.
Δείτε το trailer:
«PRIME TIME»
Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
#PrimeTime
