Η ορκωμοσία του Τραμπ στο Prime Time του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη - Δείτε το trailer

Σία Κοσιώνη

Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η τελετή ορκωμοσίας, η επόμενη ημέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον υπόλοιπο κόσμο, τα ανοιχτά μέτωπα, οι προκλήσεις, οι συσχετισμοί που αλλάζουν και η θέση της Ελλάδας. Ακόμη, ζωντανές συνδέσεις με τα σημεία ενδιαφέροντος, αναλύσεις και όλο το παρασκήνιο στο Prime Time με τη Σία Κοσιώνη. Μαζί της: Αλέξης Παπαχελάς, Παύλος Τσίμας, Κωνσταντίνος Φίλης, Μιχάλης Ιγνατίου.

Δείτε το trailer:

«PRIME TIME»

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#PrimeTime

