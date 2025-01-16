Οι αρχές άρχισαν σήμερα να απομακρύνουν εσπευσμένα κάπου 3.000 κατοίκους περιοχών γύρω από το ηφαίστειο του όρους Ίμπου, στο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας (ανατολικά), καθώς εισήλθε ξανά σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας αυτή την εβδομάδα, εκτοξεύοντας πυκνό νέφος ηφαιστειακής τέφρας που έφθασε σε ύψος ως και τεσσάρων χιλιομέτρων.

Στο ηφαίστειο σημειώθηκε έκρηξη που διήρκεσε περίπου δύο λεπτά χθες Τετάρτη στις 07:11 (τοπική ώρα· 00:11 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η ηφαιστειολογική υπηρεσία της χώρας, ωθώντας τις αρχές να αυξήσουν στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού στην τετράβαθμη κλίμακα.

Η εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων άρχισε χθες βράδυ για τους περίπου 3.000 κατοίκους πέντε χωριών γύρω από τον κρατήρα στο νησί, στην περιοχή των Μολούκων, που θεωρείται πως κινδύνευαν περισσότερο, σύμφωνα με τον Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπο της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο αρχιπέλαγος.

Οι αρχές εξετάζουν ακόμη το εάν θα δώσουν εντολή να απομακρυνθούν άλλοι 10.000 κάτοικοι περιοχών γύρω από το ηφαίστειο, πάντως η κατάσταση μοιάζει να είναι μάλλον «σταθερή», σύμφωνα με τον ίδιο.

Το όρος Ίμπου συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας, πέρυσι σημειώθηκαν πάνω από 21.000 εκρήξεις στον κρατήρα του έπειτα από σειρά σεισμών. Η χθεσινή έκρηξη ήταν η 5η από την αρχή της χρονιάς.

Η Ινδονησία, αρχιπέλαγος πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες κι είναι ιδιαίτερα έντονη η σεισμική και η ηφαιστειακή δραστηριότητα, καταμετρώνται 127 ενεργά ηφαίστεια.

Οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους και τους τουρίστες να φορούν μάσκες για να προστατεύονται από τα δυνητικά τοξικά αέρια και την τέφρα που εκλύεται από τον κρατήρα και να μην παραβιάσουν επ’ ουδενί τη ζώνη αποκλεισμού, σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (2022), στη Χαλμαχέρα, τη μεγαλύτερη νήσο στην περιοχή των Μολούκων, ζουν πάνω από 700.000 άνθρωποι.

Τον Νοέμβριο, το ηφαίστειο στο όρος Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, στο πολύ τουριστικό νησί Φλόρες, κάπου 800 χιλιόμετρα από το Μπαλί, εισήλθε σε φάση έντονης δραστηριότητας —σημειώθηκαν πάνω από δέκα εκρήξεις μέσα σε μια εβδομάδα—, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 9 άνθρωποι, να τραυματιστούν άλλοι 31 και να διαταχθούν κάπου 11.000 κάτοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, κατά επίσημα δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

