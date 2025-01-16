«Παρίσι, ερχόμαστε σήμερα»: Διαφήμιση της Pakistan Airlines δείχνει αεροπλάνο να κατευθύνεται στον Πύργο του Άιφελ

Αεροπορική εταιρεία του Πακιστάν έχει δεχτεί εκτεταμένη κριτική για τη δημοσίευση διαφήμισης που έδειχνε ένα αεροπλάνο να κατευθύνεται προς τον Πύργο του Άιφελ.

Η διαφήμιση, όπως σημειώνει το BBC, είχε σκοπό να προωθήσει την επανέναρξη των πτήσεων της Pakistan International Airlines προς τη γαλλική πρωτεύουσα και είχε τη λεζάντα «Παρίσι, ερχόμαστε σήμερα».

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επεσήμαναν την ομοιότητα της διαφήμισης με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. «Πρόκειται για διαφήμιση ή για απειλή;» έγραψε ένας χρήστης στο X. Ένας άλλος κάλεσε την εταιρεία να «απολύσει τον διευθυντή μάρκετινγκ».

Η εικόνα έχει προβληθεί περισσότερες από 21 εκατομμύρια φορές στο X από τότε που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ διέταξε έρευνα για το θέμα, ενώ ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ισάκ Ντάρ επέκρινε επίσης τη διαφήμιση, όπως μετέδωσε το πακιστανικό Geo News.

Υπενθυμίζεται ότι στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 αεροπειρατές έριξαν επιβατικά αεροσκάφη στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον, σκοτώνοντας σχεδόν 3.000 ανθρώπους.

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος των επιθέσεων, ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, συνελήφθη στο Πακιστάν το 2003. Ο Οσάμα μπιν Λάντεν, ο ηγέτης του εξτρεμιστικού δικτύου της Αλ Κάιντα που σχεδίαζε τις επιθέσεις, σκοτώθηκε από αμερικανικά στρατεύματα στο Πακιστάν το 2011.

Ο Πακιστανός δημοσιογράφος Omar Quraishi δήλωσε ότι η διαφήμιση της Pakistan International Airlines τον άφησε «πραγματικά άφωνο». «Η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας δεν εξέτασε την διαφήμιση; Δεν γνωρίζουν για την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου; Δεν σκέφτηκαν ότι αυτό θα εκλαμβανόταν με παρόμοιο τρόπο;»

Η αεροπορική εταιρεία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπη με εντάσεις.

Ορισμένοι χρήστες του X επεσήμαναν ότι το 1979, η αεροπορική εταιρεία δημοσίευσε μια διαφήμιση που έδειχνε τη σκιά ενός επιβατικού αεροσκάφους πάνω από τους δίδυμους πύργους.

Το 2017, η αεροπορική εταιρεία χλευάστηκε αφού το προσωπικό θυσίασε μια κατσίκα για να διώξει την κακοτυχία μετά από μία από τις χειρότερες αεροπορικές καταστροφές της χώρας.

Και το 2019, η εταιρεία προκάλεσε αναστάτωση όταν είπε στις αεροσυνοδούς να αδυνατίσουν, διαφορετικά θα παραμείνουν στο έδαφος. Στο προσωπικό ειπώθηκε ότι είχαν έξι μήνες στη διάθεσή τους για να χάσουν το «περιττό βάρος».

Πηγή: skai.gr

