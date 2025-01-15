Ο λόγος που δεν θα παραστεί η Μισέλ Ομπάμα στην ορκωμοσία Τραμπ

Καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η Μισέλ Ομπάμα δεν πρόκειται να παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, τον διεθνή Τύπο απασχόλησαν κατά κόρον τα πιθανά σενάρια γύρω από την απόφαση να «λάμψει διά της απουσίας της».

Πηγή από το κοντινό της περιβάλλον σχολιάζει στο PEOPLE ότι η πρώην πρώτη κυρία δεν θα μπορούσε να παριστάνει τη χαρούμενη σε μια τελετή που αφορά κάποιον που εξακολουθεί να θεωρεί απειλή για την αμερικανική δημοκρατία.

«Δεν υπερβάλλει όσον αφορά τα συναισθήματά της για τον Τραμπ. Δεν είναι από αυτές που βάζουν χαρούμενο προσωπείο και προσποιούνται για χάρη του πρωτοκόλλου», λέει η πηγή.

«Η Μισέλ δεν κάνει τίποτα γιατί είναι αναμενόμενο ή είναι πρωτόκολλο ή είναι παράδοση».

H πρώην πρώτη κυρία επιβεβαιώθηκε από το γραφείο της πως δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που δεν «δίνει το παρών» σε συγκέντρωση πρώην ηγετών των ΗΠΑ μετά των συζύγων τους, καθώς δεν εμφανίστηκε ούτε στην κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, DC, την ώρα που o Ομπάμα όσο οι πρώην πρόεδροι Τραμπ, Μπους και Κλίντον και οι σύζυγοί τους ήταν εκεί.

Σε κάθε περίπτωση η απουσία της από την κηδεία Κάρτερ, σύμφωνα με τους συνεργάτες της, σχετιζόταν με λάθος οργάνωση του προγράμματός της καθώς εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στη Χαβάη για παρατεταμένες διακοπές, ανέφερε το CNN.

Ιστορικά, οι κηδείες Προέδρων καθώς και οι ορκωμοσίες τους αποτελούν δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες πρώην πρόεδροι δίνουν «το παρών» μετά των συζύγων τους προς τιμήν του ανώτατου αξιώματος του έθνους.

Ο Τραμπ «έσπασε» αυτήν τη μακρόχρονη παράδοση, καθώς αποτυγχάνοντας να επανεκλεγεί το 2020, αρνήθηκε να παραστεί στην ορκωμοσία του αντιπάλου του, Τζο Μπάιντεν.

Η απουσία του Τραμπ πριν από τέσσερα χρόνια σηματοδότησε την πρώτη φορά από το 1869 που ένας πρόεδρος αρνήθηκε να παραστεί στην ορκωμοσία του διαδόχου του.

Με τους ρόλους να αντιστρέφονται το 2025, ο Μπάιντεν εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στην κανονικότητα, με στόχο να αφήσει πίσω του τις εντάσεις του παρελθόντος και να δώσει τη σκυτάλη στον Τραμπ προσωπικά στις 20 Ιανουαρίου.

Παρότι οι Κλίντον και Μπους ακολούθησαν το παράδειγμα των Μπάιντεν και δεσμεύτηκαν να παρευρεθούν στην ορκωμοσία του Τραμπ, η Μισέλ - η οποία επέμενε τον περισσότερο καιρό της προεκλογικής εκστρατείας του 2024 να εκφράζει τις ανησυχίες της για το όραμα του Τραμπ για την Αμερική - φαίνεται να διαχωρίζει τη θέση της από τη μετριοπάθεια.

Πηγή: skai.gr

