Οργισμένος επιβάτης ζητά να του ανοίξουν την πόρτα αεροσκάφους κατά την απογείωση - Δείτε βίντεο

Πανικός προκλήθηκε σε πτήση της Ryanair από το Ζαντάρ Κροατίας προς τη Βρετανία όταν ένας επιβάτης από το Ηνωμένο Βασίλειο σηκώθηκε από τη θέση του την ώρα που το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να απογειωθεί και ζητούσε επίμονα από την αεροσυνοδό να του ανοίξει την πόρτα για να κατέβει.

Το βίντεο που καταγράφηκε από επιβάτη του αεροσκάφους, δείχνει τον 27χρονο να είναι εξαγριωμένος και να ζητάει να του ανοίξουν την πόρτα. Βγάζει τα γυαλιά ηλίου του και λέει στο προσωπικό να ξεκλειδώσει την πόρτα. Πριν προχωρήσει προς την πόρτα, κάνει μια περίεργη κίνηση στους άλλους επιβάτες. Ο Βρετανός ακούγεται να φωνάζει «Άνοιξε την πόρτα».

A British man was allegedly disturbed so badly by the passenger sitting next to him on a plane, that he tried to open the door of the plane and leave whilst it was still in the air.



